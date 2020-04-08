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Рубрика "Обратная связь". Проблема жителей деревни Новоселки решена

08.04.2020 22:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жилищные вопросы, а также капитальный ремонт домов, озеленение, благоустройство дворов, установка детских площадок, земельные споры. Зачастую именно с такими  вопросами жители регионов  звонят на прямые телефонные линии и обращаются  во время приемов граждан. 
Задача - выслушать каждого, разобраться и найти возможность решить проблему. Некоторые жители райцентров и деревень высказывают интересные предложения. И инициатива  приветствуется. Подробнее - в рубрике Панорамы "Обратная связь".

Проблема решилась благодаря настойчивости 

Рубрика "Обратная связь". Проблема жителей деревни Новоселки решена


 Добраться до деревни Новоселки Могилевского района, вспоминают местные жители, раньше можно было разве что на вездеходе. Дорогу,  особенно весной, размывало. Легковушки застревали в грязи, а автолавка, которую ждали всей деревней, останавливалась далеко от домов сельчан. 
Проблема решилась благодаря настойчивости. Местные  жители делегировали в райцентр старосту.  Жалобу зарегистрировали, и буквально несколько дней назад в деревне появилась техника с песчано-гравийной смесью. 
Теперь местные жители не чувствуют себя оторванными от цивилизации. А также надеются, что ответственные службы не забудут поддерживать дорогу в хорошем состоянии. 

Благоустройство в микрорайонах 

Среди распространенных вопросов, которые звучат во время прямых телефонных линий и личных приемов - ремонт домов, благоустройство, озеленение территорий. Некоторые приходят с просьбами установить в парке побольше скамеек или подкорректировать автобусное расписание. И это тот случай, когда одно обращение помогает улучшить жизнь многих. 

Рубрика "Обратная связь". Проблема жителей деревни Новоселки решена


Протекающая кровля и как результат - подтеки на потолках и отвалившиеся обои. Эта проблема жильцов десятиэтажки по улице Зыгина в Полоцке беспокоила несколько лет. Мириться с непогодой в доме устали. Поэтому за помощью обратились к тем, кто может и хочет помочь. Некогда наболевший вопрос – теперь в числе решенных. 
В подъездах стало чище и светлее. Сейчас монтажники меняют лифт -  грузоподъемность его больше, чем у прежнего, плюс - есть видеонаблюдение. В минувшем году в многоэтажках Полоцка заменили сорок три лифта. В этом па плану - девятнадцать.

Ремонт памятника воинам-освободителям 

Самое время - приводить в порядок дворы, ремонтировать изношенное дорожное полотно, озеленять микрорайоны. В этом году в древнем  городе высадят более тысячи деревьев и две тысячи кустарников. 
Как только позволила погода,  в Полоцке приступили к ремонту памятника воинам-освободителям. Жителей волновал внешний вид плит, которые со временем пришли в негодность. Обновить мемориал планируют к концу апреля. 

 
 
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Жилищные вопросы, а также капитальный ремонт домов, озеленение, благоустройство дворов, установка детских площадок, земельные споры. Зачастую именно с такими ...
 
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