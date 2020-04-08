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Проблема решилась благодаря настойчивости

Благоустройство в микрорайонах

Ремонт памятника воинам-освободителям

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Обратная связь". Проблема жителей деревни Новоселки решена Жилищные вопросы, а также капитальный ремонт домов, озеленение, благоустройство дворов, установка детских площадок, земельные споры. Зачастую именно с такими ...

Жилищные вопросы, а также капитальный ремонт домов, озеленение, благоустройство дворов, установка детских площадок, земельные споры. Зачастую именно с такими вопросами жители регионов звонят на прямые телефонные линии и обращаются во время приемов граждан.Задача - выслушать каждого, разобраться и найти возможность решить проблему. Некоторые жители райцентров и деревень высказывают интересные предложения. И инициатива приветствуется. Подробнее -Добраться до деревни Новоселки Могилевского района, вспоминают местные жители, раньше можно было разве что на вездеходе. Дорогу, особенно весной, размывало. Легковушки застревали в грязи, а автолавка, которую ждали всей деревней, останавливалась далеко от домов сельчан.Проблема решилась благодаря настойчивости. Местные жители делегировали в райцентр старосту. Жалобу зарегистрировали, и буквально несколько дней назад в деревне появилась техника с песчано-гравийной смесью.Теперь местные жители не чувствуют себя оторванными от цивилизации. А также надеются, что ответственные службы не забудут поддерживать дорогу в хорошем состоянии.Среди распространенных вопросов, которые звучат во время прямых телефонных линий и личных приемов - ремонт домов, благоустройство, озеленение территорий. Некоторые приходят с просьбами установить в парке побольше скамеек или подкорректировать автобусное расписание. И это тот случай, когда одно обращение помогает улучшить жизнь многих.Протекающая кровля и как результат - подтеки на потолках и отвалившиеся обои. Эта проблема жильцов десятиэтажки по улице Зыгина в Полоцке беспокоила несколько лет. Мириться с непогодой в доме устали. Поэтому за помощью обратились к тем, кто может и хочет помочь. Некогда наболевший вопрос – теперь в числе решенных.В подъездах стало чище и светлее. Сейчас монтажники меняют лифт - грузоподъемность его больше, чем у прежнего, плюс - есть видеонаблюдение. В минувшем году в многоэтажках Полоцка заменили сорок три лифта. В этом па плану - девятнадцать.Самое время - приводить в порядок дворы, ремонтировать изношенное дорожное полотно, озеленять микрорайоны. В этом году в древнем городе высадят более тысячи деревьев и две тысячи кустарников.Как только позволила погода, в Полоцке приступили к ремонту памятника воинам-освободителям. Жителей волновал внешний вид плит, которые со временем пришли в негодность. Обновить мемориал планируют к концу апреля.