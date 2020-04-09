«Особых указаний пока нет». Как будут освящать вербочки на Вербное воскресенье в храмах Бреста

Источник материала: Tut.by

Православные христиане 12 апреля отпразднуют Вход Господень в Иерусалим. В этот праздник православные храмы традиционно собирают множество людей, которые приходят освятить вербы. В Брестской епархии БПЦ «Брестской газете» рассказали, какие будут предпринимать меры, чтобы обезопасить прихожан на праздничном богослужении.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Игорь Матвеев

Все будет зависеть от решения настоятелей приходов и количества людей, рассказали в епархии.

«Если придет не много и каждый человек сможет расположиться на приемлемой дистанции, освящение пройдет в храме. Если церковь будет полна, ветки освятят на улице. Особых указаний Брестской епархии пока нет, переносов богослужений не предвидится. Но священники будут предпринимать необходимые меры, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности. Например, на Пасху освящения в городе и так чаще всего проходят на улице. Конечно, если погода позволяет», — прокомментировал пресс-секретарь Брестской епархии Евгений Галалюк.