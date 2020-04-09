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«Особых указаний пока нет». Как будут освящать вербочки на Вербное воскресенье в храмах Бреста
09.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Православные христиане 12 апреля отпразднуют Вход Господень в Иерусалим. В этот праздник православные храмы традиционно собирают множество людей, которые приходят освятить вербы. В Брестской епархии БПЦ
Все будет зависеть от решения настоятелей приходов и количества людей, рассказали в епархии.
«Если придет не много и каждый человек сможет расположиться на приемлемой дистанции, освящение пройдет в храме. Если церковь будет полна, ветки освятят на улице. Особых указаний Брестской епархии пока нет, переносов богослужений не предвидится. Но священники будут предпринимать необходимые меры, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности. Например, на Пасху освящения в городе и так чаще всего проходят на улице. Конечно, если погода позволяет», — прокомментировал пресс-секретарь Брестской епархии Евгений Галалюк.
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В Брестской епархии рассказали, какие будут предпринимать меры, чтобы обезопасить прихожан на праздничном богослужении.
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