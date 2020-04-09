ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стал известен график отключений горячей воды в Пинске

09.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Стал известен график отключений горячей воды в Пинске
По информации Пинских тепловых сетей в график испытаний и текущих ремонтов тепловых сетей города Пинска на 2020 году включены следующие работы:

  1. Испытания на тепловые потери от Пинской ТЭЦ – с 20 по 22 апреля.
  2. Испытания на гидравлические потери от Пинской ТЭЦ – с 23 по 24 апреля.
  3. Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ и Западной мини-ТЭЦ (после отопительного сезона для выявления дефектов) – с 20 мая по 2 июня.
  4. Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ (после проведения ремонтов перед отопительным сезоном 2019-2020 г.г.) – с 30 июля по 12 августа.
  5. Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ №13 (после проведения ремонтов перед отопительным сезоном 2019-2020 г.г.) – с 13 по 26 августа.

«В случае изменений в графике испытаний и текущих ремонтов, либо проведения внеплановых работ Пинские тепловые сети будут оперативно информировать население города Пинска», – сообщает официальный сайт Пинского горисполкома.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинском районе введён запрет на посещение лесов
Белорусский союз женщин даёт старт масштабной акции поддержки медиков »
Новости дня
Новости общества
 
«Особых указаний пока нет». Как будут освящать вербочки на Вербное воскресенье в храмах Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика