Стал известен график отключений горячей воды в Пинске

По информации Пинских тепловых сетей в график испытаний и текущих ремонтов тепловых сетей города Пинска на 2020 году включены следующие работы:
Испытания на тепловые потери от Пинской ТЭЦ – с 20 по 22 апреля.
Испытания на гидравлические потери от Пинской ТЭЦ – с 23 по 24 апреля.
Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ и Западной мини-ТЭЦ (после отопительного сезона для выявления дефектов) – с 20 мая по 2 июня.
Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ (после проведения ремонтов перед отопительным сезоном 2019-2020 г.г.) – с 30 июля по 12 августа.
Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ №13 (после проведения ремонтов перед отопительным сезоном 2019-2020 г.г.) – с 13 по 26 августа.
«В случае изменений в графике испытаний и текущих ремонтов, либо проведения внеплановых работ Пинские тепловые сети будут оперативно информировать население города Пинска», – сообщает официальный сайт Пинского горисполкома.