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Житель Борисова осужден за убийство знакомого после телефонной ссоры
09.04.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вынесен приговор жителю Борисова, который убил своего знакомого после телефонной ссоры. Об этом
Убийство произошло 12 января. Житель Борисова
Обвиняемый нигде не работал и уже был ранее судим за убийство. Учитывая это и другие обстоятельства дела, суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Убийство произошло 12 января. Двое жителей Борисова поссорились по телефону, а затем конфликт привел к убийству.
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