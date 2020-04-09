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Житель Борисова осужден за убийство знакомого после телефонной ссоры

09.04.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вынесен приговор жителю Борисова, который убил своего знакомого после телефонной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.


Фото с сайта сpv.ru

Убийство произошло 12 января. Житель Борисова повздорил со своим знакомым по телефону. После чего конфликт продолжился на улице. В ходе ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал наносить удары ножом потерпевшему, в результате чего тот скончался.

Обвиняемый нигде не работал и уже был ранее судим за убийство. Учитывая это и другие обстоятельства дела, суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Убийство произошло 12 января. Двое жителей Борисова поссорились по телефону, а затем конфликт привел к убийству.
 
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