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Яичница с тыквой, помидорами и брынзой
09.04.2020 19:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 100 граммов тыквы, половину большого помидора, 80 граммов брынзы, 2 яйца, сушеные итальянские травы, специи и зелень, желательно кинзу.
Из этих продуктов приготовим яичницу с тыквой, помидорами и брынзой.
Тыкву очищаем от кожуры и семечек и нарезаем небольшими кубиками.
По мнению ученых, регулярное употребление тыквы укрепляет сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и половую системы, улучшает состояние кожных покровов, снижает риск развития злокачественных новообразований.
В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Нарезанную тыкву выкладываем в сковороду и обжариваем на сильном огне до мягкости примерно 4 минуты. Во время обжаривания тыкву слегка солим. Помидор режем на небольшие ломтики и добавляем в сковороду к тыкве. Продолжаем обжаривать на сильном огне еще примерно 2-3 минуты. Делаем 2 выемки в овощах и аккуратно вбиваем в них 2 яйца - важно не повредить желток. Присыпаем яйца солью, черным молотым перцем и смесью итальянских трав.
Характерный для итальянской кухни набор сушеных трав включает орегано, чеснок, базилик, чабер и лук. Но могут присутствовать и другие компоненты.
Накрываем сковороду крышкой и на среднем огне доводим яичницу до нужной степени готовности. Перекладываем яичницу с тыквой и помидорами на тарелку. Брынзу нарезаем небольшими кубиками и посыпаем ими яичницу. Подаем со свежей зеленью, в идеале с кинзой.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 100 граммов тыквы, половину большого помидора, 80 граммов брынзы, 2 яйца, сушеные итальянские...
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