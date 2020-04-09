Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яичница с тыквой, помидорами и брынзой На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 100 граммов тыквы, половину большого помидора, 80 граммов брынзы, 2 яйца, сушеные итальянские...

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодня мы возьмем: 100 граммов тыквы, половину большого помидора, 80 граммов брынзы, 2 яйца, сушеные итальянские травы, специи и зелень, желательно кинзу.Из этих продуктов приготовим яичницу с тыквой, помидорами и брынзой.Тыкву очищаем от кожуры и семечек и нарезаем небольшими кубиками.В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Нарезанную тыкву выкладываем в сковороду и обжариваем на сильном огне до мягкости примерно 4 минуты. Во время обжаривания тыкву слегка солим. Помидор режем на небольшие ломтики и добавляем в сковороду к тыкве. Продолжаем обжаривать на сильном огне еще примерно 2-3 минуты. Делаем 2 выемки в овощах и аккуратно вбиваем в них 2 яйца - важно не повредить желток. Присыпаем яйца солью, черным молотым перцем и смесью итальянских трав.Характерный для итальянской кухни набор сушеных трав включает орегано, чеснок, базилик, чабер и лук. Но могут присутствовать и другие компоненты.Накрываем сковороду крышкой и на среднем огне доводим яичницу до нужной степени готовности. Перекладываем яичницу с тыквой и помидорами на тарелку. Брынзу нарезаем небольшими кубиками и посыпаем ими яичницу. Подаем со свежей зеленью, в идеале с кинзой.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.