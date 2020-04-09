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Яичница с тыквой, помидорами и брынзой

09.04.2020 19:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня мы возьмем: 100 граммов тыквы, половину большого помидора, 80 граммов брынзы, 2 яйца, сушеные итальянские травы, специи и зелень, желательно кинзу.

Из этих продуктов приготовим яичницу с тыквой, помидорами и брынзой.

Тыкву очищаем от кожуры и семечек и нарезаем небольшими кубиками.

По мнению ученых, регулярное употребление тыквы укрепляет  сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и половую системы, улучшает состояние кожных покровов, снижает риск развития злокачественных новообразований.

В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Нарезанную тыкву выкладываем в сковороду и обжариваем на сильном огне до мягкости примерно 4 минуты. Во время обжаривания тыкву слегка солим. Помидор режем на небольшие ломтики и добавляем в сковороду к тыкве. Продолжаем обжаривать на сильном огне еще примерно 2-3 минуты. Делаем 2 выемки в овощах и аккуратно вбиваем в них 2 яйца - важно не повредить желток. Присыпаем яйца солью, черным молотым перцем и смесью итальянских  трав.

Характерный для итальянской кухни набор сушеных трав включает орегано, чеснок, базилик, чабер и лук. Но могут присутствовать и другие компоненты.  

Накрываем сковороду крышкой и на среднем огне доводим яичницу до нужной степени готовности. Перекладываем  яичницу с тыквой и помидорами на тарелку. Брынзу нарезаем небольшими кубиками и посыпаем ими яичницу. Подаем со свежей зеленью, в идеале  с кинзой. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня мы возьмем: 100 граммов тыквы, половину большого помидора, 80 граммов брынзы, 2 яйца, сушеные итальянские...
 
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