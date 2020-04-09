Максим Юрченко дает бумаге вторую жизнь

Источник материала: Газета Авангард

А какое количество талантливых ребятишек остается «за кадром»? Ведь в каждом уголке Будакошелевщины, даже самом маленьком, есть множество детей, которые скромно творят (ну, или вытворяют) что-то, и об этом никто не знает. Вот с ними нам хочется познакомиться и познакомить наших читателей. Поэтому «Авангард» открывает новый проект “Таланты без границ”.





Откроет цикл статья о Максиме Юрченко, учащемся 3-го класса гимназии райцентра. Школьника очень заинтересовала тема вторичного использования бумаги, и он провел ряд экспериментов, в ходе которых научился изготавливать бумагу самостоятельно в домашних условиях.

По словам его первой учительницы Елены Грейнер, Максим очень любознательный мальчик, он любую теорию старается подкрепить практикой, поэтому они вместе и придумали целый проект с теоретической и практической частями. Просто черпать энциклопедические знания ему не так интересно.

Без бумаги сложно представить себе современный мир. Как бы сейчас мы все активно не переходили на цифровые технологии, пользуясь электронными книгами и деньгами, бумага все еще продолжает активно использоваться, а запасы древесины, из которой ее получают, уменьшаются. Это может привести к экологической катастрофе. Многие годы идут активные призывы к жителям планеты сдавать макулатуру, уменьшая этим вырубку лесов. Вот третьекласснику и пришла в голову мысль: «А возможно ли дома переработать уже использованную бумагу и дать ей вторую жизнь?» Мысль, конечно, не новая для человечества, но ее важность все же сложно недооценивать.

Максиму пришлось проделать очень большую работу. Для начала он внимательно изучил историю возникновения бумаги, затем провел опрос одноклассников о возможности ее вторичного использования и необходимости собирать макулатуру. Опрос показал, что ребятам известно, из чего изготавливают бумагу, и все знают, где её используют. И, как оказалось, большая часть из них считает, что нельзя изготовить бумагу в домашних условиях из отходов. Поэтому Максим провел практический эксперимент, чтобы доказать, что это возможно и даже не так уж и сложно.

Как рассказал нам школьник, для начала бумагу нужно разорвать на мелкие кусочки, залить водой с добавлением пары ложек крахмала, дать постоять минут 10, а потом взбить миксером до тех пор, пока ее волокна не разделятся и масса не станет мягкой. Затем нужно взять сито, распределить бумажную массу по его поверхности так, чтобы вода стекала в миску. Осторожно перевернуть сито на лист бумаги, аккуратно накрыть оставшуюся «целлюлозу» вторым листом промокательной бумаги и прокатить скалкой. Высушить с помощью утюга. Получившийся лист не трогать 24 часа до полного высыхания. В ходе нескольких таких опытов Максим научился изготавливать бумагу разных цветов, добавляя в нее красители или хлор для отбеливания. Конечно же, все это под контролем взрослых.

Как говорит Максим, полученная в домашних условиях бумага отличается от той, что изготавливают в промышленных условиях: не такая гладкая и плотная. Но от этого она не становится менее замечательной, ведь для ее получения он использовал «бумажный мусор». Кроме того, по его мнению, она более красивая и нестандартная, чем обычная. Получившуюся бумагу школьник использует для изготовления поделок. Например, на праздники родные и близкие мальчика получают замечательные эксклюзивные подарки ручной работы. Это кружки, смайлики, сердечки.

К слову, на открытом гимназическом конкурсе младших школьников «К высокому стремлюсь» из девяти представленных работ проект Максима Юрченко занял первое место.

Надо признаться, что мне тоже очень захотелось провести со своими детьми такой опыт: и ребятишкам интересно, и в бюджете экономия. Кстати, такую бумагу можно использовать для детского творчества на уроках труда, изготовив дома цветную бумагу и картон и получив возможность создать уникальные авторские работы. И, как следствие, одержать победу на очередном творческом конкурсе. К тому же потребность в покупке бумаги хоть немножко, но снизится, а значит, мы сбережем самый ценный ресурс планеты – деревья. Отличный проект и пусть маленький, но все же уверенный шаг в направлении сохранения природных ресурсов.

– Так что не выбрасывайте использованную бумагу, ее можно переработать даже дома. Это интересно, весело и полезно, – призывает Максим Юрченко.

Ну а если вы не хотите перерабатывать бумагу самостоятельно, отнесите ее в ближайший пункт приема вторсырья. Там вам за это еще и заплатят.

Ирина ГАЛИЦКАЯ