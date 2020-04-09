Где и когда в Гомеле отключат горячую воду

Источник материала: Tut.by

С 12 мая в Гомеле начнут отключать горячую воду. Связано это с традиционной подготовкой объектов теплового хозяйства к новому отопительному сезону. Гомельэнерго опубликовало график отключений.



Фото с сайта grodno.in

Первым в списке значится Южный район тепловых сетей. Вода в горячих кранах в зоне его обслуживания пропадет с 12 по 25 мая.

С 27 мая по 9 июня горячую воду отключат в Западном районе тепловых сетей.

С 17 по 30 июня — в Центральном, с 8 по 21 июля — в Сельмашевском, а с 29 июля по 11 августа — в Северном.

Завершить все работы планируется до 31 августа.