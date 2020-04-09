|
Где и когда в Гомеле отключат горячую воду
09.04.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 12 мая в Гомеле начнут отключать горячую воду. Связано это с традиционной подготовкой объектов теплового хозяйства к новому отопительному сезону. Гомельэнерго
Первым в списке значится Южный район тепловых сетей. Вода в горячих кранах в зоне его обслуживания пропадет с 12 по 25 мая.
С 27 мая по 9 июня горячую воду отключат в Западном районе тепловых сетей.
С 17 по 30 июня — в Центральном, с 8 по 21 июля — в Сельмашевском, а с 29 июля по 11 августа — в Северном.
Завершить все работы планируется до 31 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 мая в Гомеле начнут отключать горячую воду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)