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Поведение - за гранью разумного. Видео в Сети - студенты БНТУ сбегают из окон общежития
09.04.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самодисциплина - уважение к людям и обществуОчень важно понять, как много сейчас зависит от каждого. Самоизоляция - не пустое слово, а способ уберечь тех, кто потенциально может заразиться. Но, к сожалению, понимают это далеко не все. Вот такое видео сегодня попало в Сеть. Студенты БНТУ сбегают из окон общежития. Такое поведение - за гранью разумного.
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Самодисциплина - уважение к людям и обществу Очень важно понять, как много сейчас зависит от каждого. Самоизоляция - не пустое слово, а способ уберечь тех, кто...
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