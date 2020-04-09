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Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая
09.04.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сегодня
Владимир Караник подчеркнул, что наиболее тяжелые формы, как правило, наблюдаются у пациентов, имеющих выраженную сопутствующую патологию. У Минздрава есть методика прогнозирования и действий при различных вариантах развития событий. В том числе речь может идти о более жестких мероприятиях по разобщению людей.
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Об этом сегодняв парламенте сообщил глава Минздрава Владимир Караник. На данном этапе главное - не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки...
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