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Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая

09.04.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сегодняв парламенте сообщил глава Минздрава Владимир Караник. На данном этапе главное  - не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения, как это произошло во многих европейских странах. По словам министра, согласно статистике, 80-85% пациентов переносят заболевание в легкой форме, еще порядка 14% нуждаются либо в медикаментозном сопровождении, либо респираторной поддержке. 5 процентам требуется лечение в отделениях интенсивной терапии и реанимации. 
Владимир Караник подчеркнул, что наиболее тяжелые формы, как правило, наблюдаются у пациентов, имеющих выраженную сопутствующую патологию. У Минздрава есть методика прогнозирования и действий при различных вариантах развития событий. В том числе речь может идти о более жестких мероприятиях по разобщению людей.

 
 
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Об этом сегодняв парламенте сообщил глава Минздрава Владимир Караник. На данном этапе главное  - не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки...
 
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