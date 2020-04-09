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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая Об этом сегодняв парламенте сообщил глава Минздрава Владимир Караник. На данном этапе главное - не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки...

Об этом сегодня. На данном этапе главное - не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения, как это произошло во многих европейских странах. По словам министра, согласно статистике, 80-85% пациентов переносят заболевание в легкой форме, еще порядка 14% нуждаются либо в медикаментозном сопровождении, либо респираторной поддержке. 5 процентам требуется лечение в отделениях интенсивной терапии и реанимации.Владимир Караник подчеркнул, что наиболее тяжелые формы, как правило, наблюдаются у пациентов, имеющих выраженную сопутствующую патологию. У Минздрава есть методика прогнозирования и действий при различных вариантах развития событий. В том числе речь может идти о более жестких мероприятиях по разобщению людей.