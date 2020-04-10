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Пасмурно, прохладно, но без дождей. Погода в Гродно в выходные

10.04.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно выходные немного похолодает. Будет пасмурно, ветрено, но без осадков, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем будет +7…9°C. Сплошная облачность и без осадков. Днем — слабый ветер.

В воскресенье днем переменная облачность, без осадков, но с сильным ветром. Вечером ясно. Температура воздуха +12…14°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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