Пасмурно, прохладно, но без дождей. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно выходные немного похолодает. Будет пасмурно, ветрено, но без осадков, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем будет +7…9°C. Сплошная облачность и без осадков. Днем — слабый ветер.

В воскресенье днем переменная облачность, без осадков, но с сильным ветром. Вечером ясно. Температура воздуха +12…14°C.

Хороших выходных!

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