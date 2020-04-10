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Пасмурно, прохладно, но без дождей. Погода в Гродно в выходные
10.04.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно выходные немного похолодает. Будет пасмурно, ветрено, но без осадков,
В субботу днем будет +7…9°C. Сплошная облачность и без осадков. Днем — слабый ветер.
В воскресенье днем переменная облачность, без осадков, но с сильным ветром. Вечером ясно. Температура воздуха +12…14°C.
Хороших выходных!
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В Гродно выходные немного похолодает.
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