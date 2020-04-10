БРСМ и «Белпочта» приглашают отправить медработникам открытки со словами поддержки

Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта» запускают добросердечный марафон «#СпасибоМедикам» и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд. Об этом сообщил корреспонденту
«Этот добросердечный марафон в поддержку белорусских врачей — наш совместный с «Белпочтой» проект, в котором мы приглашаем принять участие всех жителей Беларуси. Для этого необходимо написать на открытке либо почтовой карточке искренние слова благодарности медработникам: врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медперсоналу, а также водителям неотложек за их профессионализм и добрые сердца, за их круглосуточный труд в борьбе за здоровье и жизни наших земляков. А затем оправить их адресатам через почтовые ящики. К слову, адреса медицинских учреждений размещены на сайтах главных управлений по здравоохранению областей и города Минска», — рассказал Дмитрий Воронюк.
Эскизы почтовых карточек для таких благодарственных писем разработал союз молодежи. «Их можно будет скачать на официальных интернет-ресурсах и в группах БРСМ в социальных сетях. Уверены, что многие захотят изготовить открытки для врачей своими руками — главное соблюдать правила гигиены», — отметил первый секретарь ЦК БРСМ.
В свою очередь генеральный директор РУП» Белпочта» Светлана Юркевич заверила, что все благодарности для медиков доставят вовремя, причем марка на открытку или конверт не потребуется. «Белпочта с 14 апреля до конца месяца обеспечит бесплатную доставку почтовых карточек с хештегом #СпасибоМедикам в адрес учреждений здравоохранения», — добавила она.
Марафон «#СпасибоМедикам» стартует 14 апреля — одновременно на Главпочтамте, а также в областных филиалах РУП «Белпочта». В этот день к 14.00 сюда поступят сотни открыток для медицинских работников от Белорусского республиканского союза молодежи.