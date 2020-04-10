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БРСМ и «Белпочта» приглашают отправить медработникам открытки со словами поддержки

10.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

БРСМ и «Белпочта» приглашают отправить медработникам открытки со словами поддержки

Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта» запускают добросердечный марафон «#СпасибоМедикам» и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

«Этот добросердечный марафон в поддержку белорусских врачей — наш совместный с «Белпочтой» проект, в котором мы приглашаем принять участие всех жителей Беларуси. Для этого необходимо написать на открытке либо почтовой карточке искренние слова благодарности медработникам: врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медперсоналу, а также водителям неотложек за их профессионализм и добрые сердца, за их круглосуточный труд в борьбе за здоровье и жизни наших земляков. А затем оправить их адресатам через почтовые ящики. К слову, адреса медицинских учреждений размещены на сайтах главных управлений по здравоохранению областей и города Минска», — рассказал Дмитрий Воронюк.

БРСМ и «Белпочта» приглашают отправить медработникам открытки со словами поддержки

Эскизы почтовых карточек для таких благодарственных писем разработал союз молодежи. «Их можно будет скачать на официальных интернет-ресурсах и в группах БРСМ в социальных сетях. Уверены, что многие захотят изготовить открытки для врачей своими руками — главное соблюдать правила гигиены», — отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

БРСМ и «Белпочта» приглашают отправить медработникам открытки со словами поддержки

В свою очередь генеральный директор РУП» Белпочта» Светлана Юркевич заверила, что все благодарности для медиков доставят вовремя, причем марка на открытку или конверт не потребуется. «Белпочта с 14 апреля до конца месяца обеспечит бесплатную доставку почтовых карточек с хештегом #СпасибоМедикам в адрес учреждений здравоохранения», — добавила она.

БРСМ и «Белпочта» приглашают отправить медработникам открытки со словами поддержки

Марафон «#СпасибоМедикам» стартует 14 апреля — одновременно на Главпочтамте, а также в областных филиалах РУП «Белпочта». В этот день к 14.00 сюда поступят сотни открыток для медицинских работников от Белорусского республиканского союза молодежи.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи и РУП "Белпочта" запускают добросердечный марафон "#СпасибоМедикам" и приглашают отправить медицинским...
 
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