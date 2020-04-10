ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Реконструировать и расширять: итоги пресс-конференции о состоянии дорог Беларуси

10.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Александр Головнев сообщил, что реконструкция дороги М6 закончена, практически на всем ее протяжении установлены скоростные режимы 120 км/ч.

По словам представителя Минтранса, 14 апреля 2020 года будет объявлен международный тендер на реконструкцию трассы М7, которую предполагают завершить к следующему ЧМ по хоккею. Дорога составит порядка 90 км, она будет сделана по параметрам второй категории с укрепленными обочинами.

Также Александр Головнев сообщил, что буквально на днях будет объявлен тендер на ремонт 12 мостов, которые требуют первоочередного ремонта, а в следующем году планируется полная реконструкция дороги М3 (участок от Минска до Плещениц). После окончания работ трассе будет присвоена первая категория.

«На первых километрах от Минска дорогу расширят до четырех полос в каждую сторону. После ее сузят до трех. За Логойском ширина трассы составит две полосы в каждую сторону», – уточнил спикер.

Ремонт дороги будет рассчитан с учетом транспортных потоков по международным моделям учета интенсивности дорожного движения HDM-4.

«Она показывает перспективы строительства дороги с учетом развития прилегающей инфраструктуры, действующих и перспективных промышленных предприятий. То есть это достаточно точные модели, которые обработаны во всем мире и позволяют с достаточной долей вероятности прогнозировать транспортные потоки на ближайшие 15-20 лет», – пояснил Александр Головнев.

По словам Александра Федоровича, на прошлой неделе был завершен первый этап конкурса на выбор частного партнера по реконструкции дороги М10 на участке Речица – Калинковичи, из 8 международных консорциумов, подавших заявки на участие, 4 компании были допущены к следующему этапу конкурса.

Александр Головнев рассказал, что из новых технологий при строительстве дорог на всех магистральных республиканских трассах будет внедряться устройство асфальтобетонных покрытий с применением перегружателей. Вторым направлением, которое будет развиваться, является сборно-монолитное мостостроение: «Сама балка пролетного строения будет сборная, а сверху будет монолитная плита, которая позволит получить все преимущества монолитного моста, т.е. сверху мы получаем монолитные сооружения, а внизу будет применяться сборный железобетон. Данный способ позволит значительно уменьшить сроки и стоимость строительства», – пояснил спикер.

В свою очередь, заместитель главного инженера КУП «Минскоблдорстрой» Сергей Макаревич рассказал, что в 2019 году в Минской области было отремонтировано 550 км дорог местной сети, капитальный ремонт составил 23 км железобетонного покрытия, а в 2020 году планируется строительство 18 км цементобетонного покрытия и порядка 400 км текущего ремонта дорог.

Видеозапись пресс-конференции: https://www.youtube.com/watch?v=ZeBqW4mBIiY

Источник: http://www.dompressy.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 апреля в Пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция на тему: «Дороги – транспортные артерии экономики Беларуси. Новые технологии строительства и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские частные компании оказывают помощь учреждениям образования в приобретении защитных средств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика