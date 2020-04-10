Реконструировать и расширять: итоги пресс-конференции о состоянии дорог Беларуси

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Начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Александр Головнев сообщил, что реконструкция дороги М6 закончена, практически на всем ее протяжении установлены скоростные режимы 120 км/ч.

По словам представителя Минтранса, 14 апреля 2020 года будет объявлен международный тендер на реконструкцию трассы М7, которую предполагают завершить к следующему ЧМ по хоккею. Дорога составит порядка 90 км, она будет сделана по параметрам второй категории с укрепленными обочинами.

Также Александр Головнев сообщил, что буквально на днях будет объявлен тендер на ремонт 12 мостов, которые требуют первоочередного ремонта, а в следующем году планируется полная реконструкция дороги М3 (участок от Минска до Плещениц). После окончания работ трассе будет присвоена первая категория.

«На первых километрах от Минска дорогу расширят до четырех полос в каждую сторону. После ее сузят до трех. За Логойском ширина трассы составит две полосы в каждую сторону», – уточнил спикер.

Ремонт дороги будет рассчитан с учетом транспортных потоков по международным моделям учета интенсивности дорожного движения HDM-4.

«Она показывает перспективы строительства дороги с учетом развития прилегающей инфраструктуры, действующих и перспективных промышленных предприятий. То есть это достаточно точные модели, которые обработаны во всем мире и позволяют с достаточной долей вероятности прогнозировать транспортные потоки на ближайшие 15-20 лет», – пояснил Александр Головнев.

По словам Александра Федоровича, на прошлой неделе был завершен первый этап конкурса на выбор частного партнера по реконструкции дороги М10 на участке Речица – Калинковичи, из 8 международных консорциумов, подавших заявки на участие, 4 компании были допущены к следующему этапу конкурса.

Александр Головнев рассказал, что из новых технологий при строительстве дорог на всех магистральных республиканских трассах будет внедряться устройство асфальтобетонных покрытий с применением перегружателей. Вторым направлением, которое будет развиваться, является сборно-монолитное мостостроение: «Сама балка пролетного строения будет сборная, а сверху будет монолитная плита, которая позволит получить все преимущества монолитного моста, т.е. сверху мы получаем монолитные сооружения, а внизу будет применяться сборный железобетон. Данный способ позволит значительно уменьшить сроки и стоимость строительства», – пояснил спикер.

В свою очередь, заместитель главного инженера КУП «Минскоблдорстрой» Сергей Макаревич рассказал, что в 2019 году в Минской области было отремонтировано 550 км дорог местной сети, капитальный ремонт составил 23 км железобетонного покрытия, а в 2020 году планируется строительство 18 км цементобетонного покрытия и порядка 400 км текущего ремонта дорог.

Видеозапись пресс-конференции: https://www.youtube.com/watch?v=ZeBqW4mBIiY