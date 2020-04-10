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Соблюдаем правила гигиены и помним о близких! Волонтеры БРСМ «Доброе сердце» расклеили больше тысячи информационных листовок

10.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Соблюдаем правила гигиены и помним о близких! Волонтеры БРСМ «Доброе сердце» расклеили больше тысячи информационных листовок.Соблюдаем правила гигиены и помним о близких! Волонтеры БРСМ «Доброе сердце» расклеили больше тысячи информационных листовок

 

В целях качественной информационной поддержки профилактики короновирусной инфекции, волонтеры Буда-Кошелевского районного комитета ОО «БРСМ» «Доброе сердце» расклеили больше тысячи информационных листовок по всему городу и населенным пунктам района.

Краткая информация о профилактике вируса COVID19, а также номера горячих телефонных линий, на которые люди пожилого возраста могут обратиться за помощью, сейчас весьма актуальна!Соблюдаем правила гигиены и помним о близких! Волонтеры БРСМ «Доброе сердце» расклеили больше тысячи информационных листовок

Ирина ПАЛУБЕЦ.

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Соблюдаем правила гигиены и помним о близких! Волонтеры БРСМ «Доброе сердце» расклеили больше тысячи информационных листовок.   В целях...
 
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