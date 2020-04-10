Источник материала: Газета Авангард

Соблюдаем правила гигиены и помним о близких! Волонтеры БРСМ «Доброе сердце» расклеили больше тысячи информационных листовок.



В целях качественной информационной поддержки профилактики короновирусной инфекции, волонтеры Буда-Кошелевского районного комитета ОО «БРСМ» «Доброе сердце» расклеили больше тысячи информационных листовок по всему городу и населенным пунктам района.

Краткая информация о профилактике вируса COVID19, а также номера горячих телефонных линий, на которые люди пожилого возраста могут обратиться за помощью, сейчас весьма актуальна!



Ирина ПАЛУБЕЦ.

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