Профсоюзы — медикам!

Источник материала: Единство

От лица профсоюзов Борисовского района она передала руководству больницы необходимые в условиях пандемии настенные облучатели и средства для ухода за руками.

— При районном объединении профсоюзов создан оперативный штаб по реагированию на текущую ситуацию. В состав штаба входят представители всех отраслевых профсоюзов, находящихся на территории Борисовского района, — подчеркнула Елена Олеговна. — Профсоюзные организации на местах заботятся о сохранении здоровья сотрудников. Проводится разъяснительная работа среди членов трудового коллектива, приобретаются дезодорирующие средства и средства индивидуальной защиты. За три последних дня борисовские первички приобрели таких средств на 11,5 тысячи рублей.

Решением ФПБ в каждой профсоюзной организации созданы профсоюзные кассы взаимопомощи, где аккумулируются средства для оказания помощи членам профсоюза прежде всего в связи с тяжелым материальным положением, болезнью, лечением, а также для приобретения дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств защиты органов дыхания и др.

Каждая первичная профсоюзная организация отчисляет на счет Минского областного объединения профсоюзов 2% своих средств, и на заседании штаба принимается решение, какому из медучреждений региона необходимо помочь с закупкой оборудования. В ближайшее время будут приобретены защитные костюмы для УЗ «Борисовская ЦРБ» и УЗ «Борисовская больница №2».

Создан страховой фонд в Республиканском профсоюзе здравоохранения, и каждый медицинский работник, который заболел на работе, может обратиться туда за получением материальной помощи.

Профсоюзы — всегда мобильны и готовы прийти на помощь. В городе работает 30 волонтеров из числа членов Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, которые взяли на себя заботу об одиноких престарелых гражданах и ветеранах, ведь они наиболее уязвимы к заболеванию.

Только вместе мы сможем справиться с бедой!

Евгений АЛПАТОВ, фото Павла ПАШКЕВИЧА