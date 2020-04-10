Школьные каникулы продлены в Беларуси

Каникулы в школах Беларуси решено продлить до 18 апреля.

Об этом сегодня сообщили в Администрации президента.

Там отметили, что Александр Лукашенко поддержал предложение Минобразования и Минздрава о продлении каникул до 18 апреля - в связи с «эпидемиологической обстановкой, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки».

Министерство образования страны скорректирует учебные программы и календарное планирование по каждому предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.