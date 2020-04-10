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Школьные каникулы продлены в Беларуси

10.04.2020 16:52 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Каникулы в школах Беларуси решено продлить до 18 апреля.

Об этом сегодня сообщили в Администрации президента.

Там отметили, что Александр Лукашенко поддержал предложение Минобразования и Минздрава о продлении каникул до 18 апреля - в связи с «эпидемиологической обстановкой, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки».

Министерство образования страны скорректирует учебные программы и календарное планирование по каждому предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.

Ранее власти продлили весенние школьные каникулы до 11 апреля.

 
 
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Каникулы в школах Беларуси решено продлить до 18 апреля. Об этом сегодня сообщили в Администрации президента.
 
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