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Школьные каникулы продлены в Беларуси
10.04.2020 16:52 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Каникулы в школах Беларуси решено продлить до 18 апреля.
Об этом сегодня сообщили в Администрации президента.
Там отметили, что Александр Лукашенко поддержал предложение Минобразования и Минздрава о продлении каникул до 18 апреля - в связи с «эпидемиологической обстановкой, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки».
Министерство образования страны скорректирует учебные программы и календарное планирование по каждому предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.
Ранее власти
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Каникулы в школах Беларуси решено продлить до 18 апреля. Об этом сегодня сообщили в Администрации президента.
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