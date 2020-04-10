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11 апреля «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Викторович Морхат.
10.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
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11 апреля «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Викторович Морхат.
В случае служебной необходимости возможны варианты замены должностных лиц, проводящих «прямую телефонную линию». «Прямые телефонные линии» в сельских исполкомах...
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