В Беларуси снова продлевают весенние школьные каникулы

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"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки главой государства поддержано предложение Минобразования и Минздрава о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля" - проинформировали в Администрации Президента.

Министерством образования будут скорректированы учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.

Минобразования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней - с 13 по 18 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20 апреля по 30 мая 2020 года.