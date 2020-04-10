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В Беларуси снова продлевают весенние школьные каникулы

10.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки главой государства поддержано предложение Минобразования и Минздрава о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля" - проинформировали в Администрации Президента.

Министерством образования будут скорректированы учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.

Минобразования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней - с 13 по 18 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20 апреля по 30 мая 2020 года.

БЕЛТА

 
 
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В Беларуси принято решение о новом продлении весенних школьных каникул - до 18 апреля. Об этом сообщили в Администрации Президента Беларуси.
 
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