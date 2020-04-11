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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кузнец из Щучинского района за два года смастерил уникальный автомобиль Двигатель от "жигулей", руль от "фольксвагена", коробка передач от "ауди", есть детали и от трактора "Беларус". Кузнец из Щучинского района за два года смастерил...

Двигатель от "жигулей", руль от "фольксвагена", коробка передач от "ауди", есть детали и от трактора "Беларус". Кузнец из Щучинского района за два года смастерил уникальный автомобиль, который прошел все испытания и даже зарегистрирован в Госавтоинспекции. Имеет номерной знак и допущен к движению на дорогах. А внешнему виду чудо-техники могут позавидовать лучшие тюнинговые компании. Как при помощи молота и наковальни в кузнице под Щучином создаются необычные автомобили - репортаж