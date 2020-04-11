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В Толочинском районе ищут 14-летнюю школьницу. Она может быть с 55-летним односельчанином
11.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14-летняя девушка ушла из дома в деревне Заболотье Толочинского района и пропала,
Ищут Надежду Щербенок, которая 9 апреля ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. В милиции уточнили, что девочка может находиться с 55-летним односельчанином Константином Леурдо.
Приметы девушки: на вид 15−17лет, рост 165−170 сантиметров, волос русый, длинный.
Была одета: куртка темно-синего цвета, серые спортивные штаны, серые кроссовки.
Приметы мужчины: на вид 55−60 лет, среднего телосложения, рост 170−175 сантиметров, имеет лобные залысины, носит усы.
Был одет: черная матерчатая куртка до пояса, черные спортивные штаны, белые кроссовки на шнурках.
Если вам что-либо известно о судьбе девушки, сообщите по телефонам: 8 (02136) 2−11−06 или 102.
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14-летняя девушка ушла из дома в деревне Заболотье Толочинского района и пропала.
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