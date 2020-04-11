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В Агросервисе сеют овёс

11.04.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

– В ближайшие дни будем наращивать темпы сева, – говорит главный агроном Агросервиса Александр Любочка. – Ресурсов достаточно. Пока вот овсом вплотную занимаемся. Более 300 гектаров нужно посеять. Культуру эту выбрали не случайно. Для наших земель она подходит весьма неплохо. Особенно с учётом опыта прошлых лет, связанного с климатическими условиями. Сортов за последние годы развели сразу несколько. Урожай рассчитываем получить неплохой. Потом за ячмень возьмёмся и пшеницу. Параллельно сеем бобовые культуры. Без них тоже никуда. Фураж будет ещё как нужен, когда придёт пора. 

В Агросервисе сеют овёс

Механизатор Агросервиса Дмитрий Селедец из числа тех тружеников, на которых можно положиться.

В день нашей командировки работы велись на поле вблизи деревни Борки. Это практически на границе с Сенненским районом. Сравнительно небольших по площади участков вблизи автотрассы Орша – Лепель в хозяйстве хватает. Механизатор Дмитрий Селедец признался, что до обеда с данным полем управится и переедет на другое, которое неподалёку. В день до 30 гектаров труженик засевает. Старается работы вести предельно аккуратно, на совесть. Требования по качеству сева предъявляются серьёзные. Контроль постоянный.
Загрузил очередную партию семян – и плюсует Дмитрий гектары. У него за плечами почти десяток таких кампаний. Хотя по возрасту ещё довольно молод. В акционерном обществе он на данный момент главный сеяльщик. И на многих других работах по ходу сельхозсезона будет задействован. В косовицу скучать не придётся. На отвозке зелёной массы обычно задаёт тон Дмитрий. Умеет управляться с любой техникой. Ответственный и исполнительный труженик.
– Зерно надо хорошо в землю положить, – со знанием дела замечает опытный механизатор. – Потом заделать тщательным образом. Необходимые параметры на посевном агрегате выставлены. Технологическая колея выдерживается. Потому есть все основания надеяться на хороший урожай. Лишь бы дожди прошли вовремя, температурный режим установился близкий к оптимальному для такой поры. Но это уже зависит от небесной канцелярии.

В каждом хозяйстве есть свои передовики. Которые день за днём, в будни и праздники трудятся в поле с раннего утра до позднего вечера. Все они заслуживают большого уважения.
Механизатор Дмитрий Селедец – один из таких. Человек от земли. Стаж наработал более чем приличный. Авторитет заслужил соответствующий. В Агросервисе на него каждый год очень рассчитывают. Скромен парень и не многословен. Встал ранним утром, сел за штурвал – и до вечера сеет и сеет. Отвлекается разве что на обед. Подкрепится – и снова за работу. Делом доказывает свою состоятельность. Весна у него всегда хлопотная.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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– В ближайшие дни будем наращивать темпы сева, – говорит главный агроном Агросервиса Александр Любочка. – Ресурсов достаточно. Пока вот
 
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