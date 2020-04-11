|
С чем носить трикотажное платье, и как выбрать свой оттенок белого
11.04.2020 14:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
АнтиобразЗдесь произошло модное преступление. Роскошное белое платье просто убито неподходящим окружением. Вместе с темными вещами, слишком теплым пуховиком и объемным шарфом. Оно стало примитивным и безжизненным.
Что в тренде?Настало время утонченных женственных платьев! Весной и летом 2020 романтика и нежность побеждают милитари и мускулиность в женской моде.
Кутюрье с удовольствие украшают свои изделия рюшами и воланами, растительными узорами и принтом в горошек, необычными рукавами, техникой кроше, кружевом и перышками. Преобладает длина миди и макси. А светлые и белые оттенки - всегда к лицу теплому сезону.
Трендовый образ №1Такое трикотажное белое платье отсылает нас к теме спорта для аристократов. Поддерживаем ее джемпером с V-образным вырезом и полосатой окантовкой. Закрепляем образ обилием благородного белого цвета. У нас белые кроссовки, белая сумка и даже оправа солнечных очков тоже белая.
Трендовый образ №2Можно увести такое платье и в изысканный деловой стиль. Для этого потребуется удлиненный жакет в тон платью. Лодочки и небольшая классическая сумка. Подчеркиваем талию широким белым ремнем. Расставляем акценты красной сумочкой и красной помадой.
Модный лайфхакКак выбрать свой оттенок белого? Во-первых, у него должен быть косметологический эффект: он должен освежать лицо. Во-вторых, он не должен быть белее ваших зубов. Особенно если расположен вблизи лица.
Модные выводыТеплые мрачные вещи поглотили свежее весеннее платье. Оно достойно лучшего! Добавляя клубный джемпер, кроссовки и белые аксессуары получаем стильный и легкий образ на каждый день. С помощью белого жакета, красных лодочек и классической сумочкой создаем респектабельный лу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антиобраз Здесь произошло модное преступление. Роскошное белое платье просто убито неподходящим окружением. Вместе с темными вещами, слишком теплым пуховиком и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)