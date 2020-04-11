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С чем носить трикотажное платье, и как выбрать свой оттенок белого

11.04.2020 14:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Здесь произошло модное преступление. Роскошное белое платье просто убито неподходящим окружением. Вместе с темными вещами, слишком теплым пуховиком и объемным шарфом. Оно стало примитивным и безжизненным. 

Что в тренде?

Настало время утонченных женственных платьев! Весной и летом 2020 романтика и нежность побеждают милитари и мускулиность в женской моде.

Кутюрье с удовольствие украшают свои изделия рюшами и воланами, растительными узорами и принтом в горошек, необычными рукавами, техникой кроше, кружевом и перышками. Преобладает длина миди и макси. А светлые и белые оттенки - всегда к лицу теплому сезону.

Трендовый образ №1

Такое трикотажное белое платье отсылает нас к теме спорта для аристократов. Поддерживаем ее джемпером с V-образным вырезом и полосатой окантовкой. Закрепляем образ обилием благородного белого цвета. У нас белые кроссовки, белая сумка и даже оправа солнечных очков тоже белая.

Трендовый образ №2

Можно увести такое платье и в изысканный деловой стиль. Для этого потребуется удлиненный жакет в тон платью. Лодочки и небольшая классическая сумка. Подчеркиваем талию широким белым ремнем. Расставляем акценты красной сумочкой и красной помадой.

Модный лайфхак

Как выбрать свой оттенок белого? Во-первых, у него должен быть косметологический эффект: он должен освежать лицо. Во-вторых, он не должен быть белее ваших зубов. Особенно если расположен вблизи лица.

Модные выводы

Теплые мрачные вещи поглотили свежее весеннее платье. Оно достойно лучшего! Добавляя клубный джемпер, кроссовки и белые аксессуары получаем стильный и легкий образ на каждый день. С помощью белого жакета, красных лодочек и классической сумочкой создаем респектабельный лу

 
 
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Антиобраз Здесь произошло модное преступление. Роскошное белое платье просто убито неподходящим окружением. Вместе с темными вещами, слишком теплым пуховиком и...
 
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