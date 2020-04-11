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Педуниверситет с понедельника на своем YouTube-канале будет проводить уроки для учеников с 1 по 11 класс

11.04.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волонтерский проект «Будущие педагоги — детям» с 13 апреля начнет проводить БГПУ. Как сообщается на официальном сайте вуза, онлайн-уроки для школьников 1−11 классов проведут студенты старших курсов и учащиеся педагогических классов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первые уроки пройдут 13 апреля по русской литературе, английскому, информатике, химии, геометрии. Ознакомиться с расписанием можно здесь. Трансляции будут вести на официальном YouTube-канале БГПУ. После окончания урока, школьники смогут в чате задать возникшие у них вопросы.

Кроме того, для учащихся педагогических классов по факультативным предметам онлайн-занятия проведут преподаватели университета.

В стране, напомним, весенние каникулы у школьников в этом году были продлены на две недели. Планируется, что четвертая четверть начнется 20 апреля и продлится до 30 мая (учебный год не продлевается). При этом дистанционное обучение вводить в стране не планируют

Между тем в Украине, например, где школы закрыты на карантин, с 6 апреля стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн». Уроки для учеников с пятого по одиннадцатый класс транслируют украинские телеканалы с понедельника по пятницу.

 
 
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Трансляции будут вести на официальном YouTube-канале БГПУ. После окончания урока, школьники смогут в чате задать возникшие у них вопросы.
 
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