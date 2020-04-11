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Педуниверситет с понедельника на своем YouTube-канале будет проводить уроки для учеников с 1 по 11 класс
11.04.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Волонтерский проект «Будущие педагоги — детям» с 13 апреля начнет проводить БГПУ. Как
Первые уроки пройдут 13 апреля по русской литературе, английскому, информатике, химии, геометрии. Ознакомиться с расписанием можно
Кроме того, для учащихся педагогических классов по факультативным предметам онлайн-занятия проведут преподаватели университета.
В стране, напомним, весенние каникулы у школьников в этом году
Между тем в Украине, например, где школы закрыты на карантин, с 6 апреля
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Педуниверситет с понедельника на своем YouTube-канале будет проводить уроки для учеников с 1 по 11 класс
Трансляции будут вести на официальном YouTube-канале БГПУ. После окончания урока, школьники смогут в чате задать возникшие у них вопросы.
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