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Минск признали самым танцующим городом в СНГ

14.04.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эксперты ссылались на количество поисковых запросов в сети, связанных с танцами, а также на саму заинтересованность жителей. Минчане вводили запрос "онлайн-танцы" 135 тысяч раз. После Минска в рейтинге расположились Алматы, Баку и Ереван.

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Теги: Минск
 
 
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Эксперты ссылались на количество поисковых запросов в сети, связанных с танцами, а также на саму заинтересованность жителей. Минчане вводили запрос "онлайн-танцы"...
 
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