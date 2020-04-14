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Минск признали самым танцующим городом в СНГ
14.04.2020 17:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭксперты ссылались на количество поисковых запросов в сети, связанных с танцами, а также на саму заинтересованность жителей. Минчане вводили запрос "онлайн-танцы" 135 тысяч раз. После Минска в рейтинге расположились Алматы, Баку и Ереван.
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Эксперты ссылались на количество поисковых запросов в сети, связанных с танцами, а также на саму заинтересованность жителей. Минчане вводили запрос "онлайн-танцы"...
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