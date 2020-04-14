|
В Гродно в ночном клубе сейчас вместо ресторана - цех по пошиву масок
14.04.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В телеграм-канале «MINSKI | КАНАЛ ЗДРАВОГО СМЫСЛА»
В развлекательном центре «Галактика», где пока ночной клуб не работает по основному профилю в связи с эпидемиологической ситуацией, TUT.BY рассказали, что ресторанный зал сдан в аренду. Правда, не уточнили, кому именно, но отметили, что арендатор может делать там, что посчитает нужным.
Как
Фирма «МедЛен» — резидент СЭЗ «Гродноинвест». Предприятие занимается выпуском натуральных и экологически чистых санитарно-гигиенических изделий изо льна и хлопка и других медицинских изделий.
TUT.BY не удалось попасть внутрь цеха по пошиву масок.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выглядит необычно: в зале ресторана на втором этаже работницы в защитной одежде делают маски.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)