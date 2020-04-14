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В Гродно в ночном клубе сейчас вместо ресторана - цех по пошиву масок

14.04.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале «MINSKI | КАНАЛ ЗДРАВОГО СМЫСЛА» появилась фотография: в закрытом для посетителей гродненском молодежном центре «Галактика» работает цех, в зале ресторана на втором этаже работницы в защитной одежде делают маски.


В развлекательном центре «Галактика», где пока ночной клуб не работает по основному профилю в связи с эпидемиологической ситуацией, TUT.BY рассказали, что ресторанный зал сдан в аренду. Правда, не уточнили, кому именно, но отметили, что арендатор может делать там, что посчитает нужным.

Как стало известно местному порталу hrodna.life, помещение арендует фирма «МедЛен, и сейчас около 200 их сотрудников занято на производстве масок. Всю продукцию предприятие отгружает в в РУП «Фармация» и УП «Медтехника». Другие заказчики напрямую купить маски в «МедЛен» не могут.

Фирма «МедЛен» — резидент СЭЗ «Гродноинвест». Предприятие занимается выпуском натуральных и экологически чистых санитарно-гигиенических изделий изо льна и хлопка и других медицинских изделий.

TUT.BY не удалось попасть внутрь цеха по пошиву масок.

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Выглядит необычно: в зале ресторана на втором этаже работницы в защитной одежде делают маски.
 
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