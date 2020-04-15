ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Расскажите о своих близких - участниках или свидетелях войны. Создадим «Альбом памяти: 1945−2020» вместе

15.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Друзья! Совсем скоро мы будем отмечать важную дату — 75 лет Победы. Праздник радостный и грустный.

Грустный от того, что все меньше и меньше с нами людей, которые были участниками и очевидцами Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Мы знаем, что многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы.


На память о дедушке в семье Юрия Панина хранят несколько вещей. Одна из них — атлас, с которым Панфил Александрович Казеко прошел всю войну. В нем он отмечал события, места битв и то, как двигался фронт. Атлас был выпущен в Ленинграде в 1940 году, и граница Германии начиналась сразу за Брестом. Самая интересная страница в атласе — с картой Берлина. В центре немецкой столицы нарисовано красное Знамя Победы. И аккуратным почерком выведены цифры: «2.05.1945». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. // Вещи войны. Что хранят потомки ветеранов в память о близких

Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и часть истории нашей страны, хроника побед и страданий народа.

Давайте сбережем эти воспоминания и вместе создадим «Альбом памяти: 1945−2020».

Присылайте фотографии и небольшие очерки (до 1000 символов) о своих родных — участниках и свидетелях войны: солдатах, партизанах, медсестрах, жителях Беларуси, которые оказались в оккупации, были угнаны на работы или оказались в гетто.

Каждая история имеет значение. Накануне 9 мая мы соберем эти истории вместе.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы знаем, что многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы. Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусская милиция проведет акцию в поддержку врачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика