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Расскажите о своих близких - участниках или свидетелях войны. Создадим «Альбом памяти: 1945−2020» вместе
15.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Друзья! Совсем скоро мы будем отмечать важную дату — 75 лет Победы. Праздник радостный и грустный.
Грустный от того, что все меньше и меньше с нами людей, которые были участниками и очевидцами Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Мы знаем, что многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы.
Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и часть истории нашей страны, хроника побед и страданий народа.
Давайте сбережем эти воспоминания и вместе создадим «Альбом памяти: 1945−2020».
Присылайте фотографии и небольшие очерки (до 1000 символов) о своих родных — участниках и свидетелях войны: солдатах, партизанах, медсестрах, жителях Беларуси, которые оказались в оккупации, были угнаны на работы или оказались в гетто.
Каждая история имеет значение. Накануне 9 мая мы соберем эти истории вместе.
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Расскажите о своих близких - участниках или свидетелях войны. Создадим «Альбом памяти: 1945−2020» вместе
Мы знаем, что многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы. Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и...
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