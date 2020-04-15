Расскажите о своих близких - участниках или свидетелях войны. Создадим «Альбом памяти: 1945−2020» вместе

Источник материала: Tut.by

Друзья! Совсем скоро мы будем отмечать важную дату — 75 лет Победы. Праздник радостный и грустный.

Грустный от того, что все меньше и меньше с нами людей, которые были участниками и очевидцами Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Мы знаем, что многие из вас бережно хранят семейные воспоминания, карточки, альбомы.



На память о дедушке в семье Юрия Панина хранят несколько вещей. Одна из них — атлас, с которым Панфил Александрович Казеко прошел всю войну. В нем он отмечал события, места битв и то, как двигался фронт. Атлас был выпущен в Ленинграде в 1940 году, и граница Германии начиналась сразу за Брестом. Самая интересная страница в атласе — с картой Берлина. В центре немецкой столицы нарисовано красное Знамя Победы. И аккуратным почерком выведены цифры: «2.05.1945». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. // Вещи войны. Что хранят потомки ветеранов в память о близких

Эта память очень дорога для вас и для всех нас, это часть истории вашей семьи и часть истории нашей страны, хроника побед и страданий народа.

Давайте сбережем эти воспоминания и вместе создадим «Альбом памяти: 1945−2020».

Присылайте фотографии и небольшие очерки (до 1000 символов) о своих родных — участниках и свидетелях войны: солдатах, партизанах, медсестрах, жителях Беларуси, которые оказались в оккупации, были угнаны на работы или оказались в гетто.

Каждая история имеет значение. Накануне 9 мая мы соберем эти истории вместе.