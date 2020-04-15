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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский союз журналистов решил поддержать ветеранов профессии С заботой о пожилых. Под таким девизом Белорусский союз журналистов решил поддержать своих старших коллег - ветеранов журналистики в условиях распространения...

С заботой о пожилых. Под таким девизом Белорусский союз журналистов решил поддержать своих старших коллег - ветеранов журналистики в условиях распространения вирусных инфекций. В качестве подарков для тех, кто уже на заслуженном отдыхе, но все еще влюблен в свое дело, - годовая подписка на газету "СБ. Беларусь сегодня" и издание "Журналист", а также денежная премия и сладкий подарок.Отметим, что представители БСЖ планируют посетить в ближайшие дни 10 ветеранов журналистики.