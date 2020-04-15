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Белорусский союз журналистов решил поддержать ветеранов профессии

15.04.2020 22:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С заботой о пожилых. Под таким девизом Белорусский союз журналистов решил поддержать своих старших коллег - ветеранов журналистики в условиях распространения вирусных инфекций. В качестве подарков для тех, кто уже на заслуженном отдыхе, но все еще влюблен в свое дело, - годовая подписка на газету "СБ. Беларусь сегодня" и издание "Журналист", а также денежная премия и сладкий подарок. 

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов: "Люди остаются в профессии, мы им очень благодарны. У нас в союзе существует такой клуб журналистов-наставников, где они могут передавать свой опыт молодым журналистам. Но мы считаем, что в такой эпидемиологический тяжелый период, тем более, видите, как меняется погода, надо поддержать наших пожилых коллег, тем не менее, с острым ярким умом, прекрасной гражданской позицией, богатым жизненным и профессиональным опытом". 

Отметим, что представители БСЖ планируют посетить в ближайшие дни 10 ветеранов журналистики. 
 
 
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С заботой о пожилых. Под таким девизом Белорусский союз журналистов решил поддержать своих старших коллег - ветеранов журналистики в условиях распространения...
 
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