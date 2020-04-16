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Благотворительная акция "Милиция врачам" стартовала в Беларуси

16.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благотворительный  марафон добра запустила белорусская милиция. В сложной эпидемиологической обстановке  поддержка направлена в первую очередь на социально-незащищенные слои населения. Пенсионеры и особенно инвалиды  ежедневно нуждаются в нашем внимании.  И вот накануне отделение круглосуточного пребывания пожилых людей и инвалидов Минского района  получило партию медицинских масок. 

В этом отделении на попечении сейчас находятся 25 человек. Это люди, которые не могут самостоятельно обеспечить даже минимальные бытовые условия. А в силу возраста и здоровья - находятся в группе риска сезонных заболеваний ОРВИ.  400  медицинских масок, произведенных в системе Департамента исполнения наказаний МВД,  покроют месячную необходимость в средствах индивидуальной защиты, как для постояльцев, так и для персонала.


МВД: Поможем тем, кто на передовой 


Средства индивидуальной защиты передаются и в другие учреждения, которые также требуют поддержки. К примеру, в детские сады. В это же время милиция выполняет и социальную функцию, помогая пенсионерам в ежедневных бытовых вопросах. Благотворительная акция "Милиция врачам" затронет все подразделения ведомства и пройдет во всех уголках Беларуси. Организован также сбор материальных средств. Их направят в медицинские учреждения.
 
 
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Благотворительный  марафон добра запустила белорусская милиция. В сложной эпидемиологической обстановке  поддержка направлена в первую очередь на...
 
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