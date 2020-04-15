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Помощь в благоустройстве двора





Автобусная остановка для школьников









Пешеходные дорожки для целого микрорайона

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Обратная связь". Сенаторы активно помогают людям решать житейские проблемы Помочь благоустроить и озеленить дворовые территории, решить вопросы общественного транспорта, а иногда и просто разъяснить нормы законодательства. Сенаторы...

Помочь благоустроить и озеленить дворовые территории, решить вопросы общественного транспорта, а иногда и просто разъяснить нормы законодательства. Сенаторы активно помогают людям решать житейские проблемы. К примеру, для редактора Лидской районной газеты новый статус члена Совета Республики - огромная ответственность. Чтобы эффективно заниматься законотворчеством, необходимо четко понимать, чем живут люди в регионах, какие проблемы их волнуют. Поэтому личные приемы и прямые телефонные линии стали делом привычным.О конкретной, адресной помощи людям -в рубрике "Обратная связь". Сенатор Екатерина Серафинович после очередной прямой линии приехала на место, чтобы лично разобраться в проблеме. Просьба об установке лавочек, казалась бы, пустяковая, но для жителей дома актуальная. И если в этом случае еще только предстоит пообщаться с работниками ЖЭСа, то во дворе соседнего микрорайона работа по благоустройству идет полным ходом.Пенсионерка Людмила Кухарская предложила соседям попросить помощи в благоустройстве двора у сенатора. Говорит, чистоту возле дома жильцы поддерживают сами, а вот малых архитектурных форм не хватает, да и забор, отделяющий дом от проезжей части, не помешал бы.Родителей учеников школы № 6 обратиться за помощью к сенатору вынудила безысходная ситуация. Долгие годы не было остановки для общественного транспорта рядом со школой. Автобус останавливался на обочине, не было даже навеса от дождя. Много детей приезжает в школу из других микрорайонов. И такая ситуация с остановкой могла негативно сказаться на безопасности учеников. Нужно было принимать срочное решение.Во время приема граждан и прямых телефонных линий горожане обращаются с самыми разными проблемами - от просьб в трудоустройстве конкретного человека до решения сложных вопросов целых городских кварталов. Жители этого микрорайона Лиды со своей проблемой куда только не обращались. Дело в том, что старые пешеходные дорожки давно пришли в негодность. И поход в магазин, на автобусную остановку или в школу превращался в настоящее испытание. Дело сдвинулось с мертвой точки только в прошлом месяце. И не без помощи сенатора. С местными властями уже налажен конструктивный диалог. Любые проблемы редактор районной газеты привыкла решать сообща. Впереди у Екатерины Серафинович очередной прием граждан. А значит и новые вопросы от местных жителей, решение которых как всегда в приоритете.