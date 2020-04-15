Источник материала: БT





Крайние меры для аптеки - приостановление работы до устранения нарушения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГК: В 90 % аптек есть маски и антисептики В конце марта проверка КГК выявила проблемы с поставками в розничную сеть средств индивидуальной защиты. Именно дефицит в аптеках вкупе с ажиотажным спросом...

В конце марта проверка КГК выявила проблемы с поставками в розничную сеть средств индивидуальной защиты. Именно дефицит в аптеках вкупе с ажиотажным спросом породил спекулятивный рынок продажи масок, респираторов и антисептиков. Взлетели цены и на некоторые продовольственные товары. Президент поручил разобраться в ситуации.Что изменилось - этим вопросом задалсяВ конце марта КГК провел ряд контрольно-аналитических мероприятий, которые выявили определенные проблемы. С прилавков аптек и торговых точек пропали антисептики и средства индивидуальной защиты. Мониторинг ведомства по всей стране показал, что лишь в 17 % аптек можно было купить маски. Неудивительно, что такая ситуация и породила спекуляцию на рынке.Спустя неделю после коллегии госконтроля с участием представителей концернов "Белгоспищепром", "Беллегпром", руководителей торговых точек и аптечных сетей ведомство проверяет, изменилась ли ситуация. Мониторинг свыше 1000 аптек по всей стране показывает - маски и антисептики есть в 90 % аптек. Но есть и исключения, а значит, и проблема.Но до такой ситуации еще не доходило, ведь в проблеме поставок нужно разобраться. Также ведомством организован мониторинг цен на лимон, имбирь и чеснок. За месяц их стоимость серьезно возросла. Госконтроль несколько убавил аппетит на прибыль у ретейлеров. В то же время ведомством установлены нарушения, связанные с формированием наценки на товары, подпадающие под госрегулирование. За такой бизнес некоторые торговые сети будут оштрафованы.Насытить белорусский рынок антисептиками было поручено белорусским государственным производителям алкоголя. Крупнейший игрок рынка в течение недели в каждой области запустил линию производства антисептика. Комитет госконтроля будет продолжать мониторинги в торговой и аптечной сети. В ведомстве пообещали, что при выявлении фактов нарушения законодательства будут применяться жесткие меры.