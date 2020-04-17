Ветер и даже снег. Погода в Гомеле в пасхальные выходные

Источник материала: Tut.by

Священники призывают на Пасху воздержаться от посещений храмов. И даже природа подключилась к флешмобу #домалучше: в ближайший уик-энд будет холодно и сыро, обещает pogoda.by.



Фото: Андрей Дыбовский, globus.tut.by. Апрель 2017-го

На Пасху принято, чтобы светило солнце и пели птички. Но в этом году все пошло не так.

В субботу всего +7 °C и северно-западный ветер порывами до 14 м/сек.

В воскресенье — еще на пару градусов холоднее и даже возможен мокрый снег.

Не отчаивайтесь, друзья, и берегите себя!

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