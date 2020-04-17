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Ветер и даже снег. Погода в Гомеле в пасхальные выходные
17.04.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Священники
На Пасху принято, чтобы светило солнце и пели птички. Но в этом году все пошло не так.
В субботу всего +7 °C и северно-западный ветер порывами до 14 м/сек.
В воскресенье — еще на пару градусов холоднее и даже возможен мокрый снег.
Не отчаивайтесь, друзья, и берегите себя!
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На Пасху принято, чтобы светило солнце и пели птички. Но в этом году все пошло не так.
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