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Поддержать медиков решил Союз женщин

17.04.2020 10:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

180 продуктовых наборов привезли в инфекционное отделение областной клинической больницы Бреста. Здесь лечат взрослых и детей с COVID-19. В каждом наборе - еда для перекуса на работе и консервы. А специально к Пасхе - нарядные куличи.
Присоединиться к доброму делу может каждый - номер благотворительного счета есть на официальном сайте Белорусского союза женщин.

 
Теги: Брест
 
 
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180 продуктовых наборов привезли в инфекционное отделение областной клинической больницы Бреста. Здесь лечат взрослых и детей с COVID-19. В каждом наборе - еда для...
 
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