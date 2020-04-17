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Представители городских кафе и пекарен в Гродно решили поддержать и поблагодарить врачей
17.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБесплатные горячие обеды, пицца, выпечка. Так представители городских кафе и пекарен в Гродно решили поддержать и поблагодарить врачей городской клинической больницы скорой медицинской помощи за их нелегкую работу и профессионализм. БРСМ стал связным звеном между героями нашего времени и неравнодушными гродненцами. От организации также для больницы были переданы одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства.
Виктор Русин, врач-хирург городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Гродно: "Мы чувствуем, что мы не одни боремся с этой напастью. Убежден, что в скором времени все пройдет и, благодаря приложенным усилиям всех неравнодушных людей, мы справимся с этой ситуацией".
Телефонные звонки на горячую линию Гродненского областного комитета БРСМ сегодня поступают не только от компаний, но и от отдельных граждан, которые предлагают свою помощь врачам.
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Бесплатные горячие обеды, пицца, выпечка. Так представители городских кафе и пекарен в Гродно решили поддержать и поблагодарить врачей городской клинической...
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