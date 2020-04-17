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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров

17.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на вопросы белорусов ответит председатель Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий. 22 апреля запланирована встреча с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко. 24-го на вопросы ответит министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.

Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров

Обратиться сегодня можно будет на прямую телефонную линию в Совете Республики. На вопросы граждан ответит вице-спикер Анатолий Исаченко. Линия будет работать с 10 до 12. 

 
 
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Сегодня на вопросы белорусов ответит председатель Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий. 22 апреля запланирована встреча с министром по налогам и...
 
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