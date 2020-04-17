Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров Сегодня на вопросы белорусов ответит председатель Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий. 22 апреля запланирована встреча с министром по налогам и...

Сегодня на вопросы белорусов ответит председатель Госкомитета по стандартизации Валентин Татарицкий. 22 апреля запланирована встреча с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко. 24-го на вопросы ответит министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.Обратиться сегодня можно будет на прямую телефонную линию в Совете Республики. На вопросы граждан ответит вице-спикер Анатолий Исаченко. Линия будет работать с 10 до 12.