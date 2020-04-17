Правила проведения рекламной игры «Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства»

Источник материала: Единство

Организатор рекламной игры:

Государственное учреждение «Редакция газеты «Единство» (далее – Организатор).

Юридический и почтовый адрес: 222511, г. Борисов, ул. Строителей, 33а.

Учетный номер налогоплательщика: 600101822.

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Свидетельство о государственной регистрации выдано Борисовским районным исполнительным комитетом 25 января 2012 года.

Наименование рекламной игры:

«Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства» (далее – Игра).

Территория проведения рекламной игры:

город Борисов и Борисовский район.

Срок начала и окончания рекламной игры:

Начало – 1 мая 2020 года, окончание – 28 августа 2020 года.

Состав комиссии по проведению рекламной игры:

– Воробьева Екатерина Геннадьевна, главный редактор Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство» – председатель Комиссии.

– Умецкая Мария Александровна, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского районного исполнительного комитета.

– Богдановская Мария Ивановна, главный бухгалтер Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».

– Свидрицкая Анастасия Владимировна, редактор отдела рекламы Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».

– Филистович Максим Анатольевич, заведующий отделом компьютерной верстки и дизайна Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».

– Ермакович Наталья Геннадьевна, председатель профкома Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».

– Задруцкая Инна Валентиновна, редактор стилистический Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».

Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стимулирования реализации которых проводится рекламная игра.

Подписка на второе полугодие 2020 года на газету «Адзiнства».

Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником рекламной игры.

Участником Игры может стать любой житель г. Борисова и Борисовского района, оформивший в период с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года подписку на газету «Адзiнства» на 6 месяцев 2020 года (на второе полугодие 2020 года).

Для участия в игре подписчик должен до 14 июля 2020 года предоставить по почте или лично в Редакцию газеты (г. Борисов, ул. Строителей, 33а, рекламный отдел) ксерокопию квитанции об оплате подписки на газету «Адзiнства» с указанием Ф.И.О., точного адреса и контактного телефона.

Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

Состав и размер призового фонда и источники его формирования.

Размер призового фонда составляет – 604,91 рублей (шестьсот четыре) рубля 91 копейка.

Призовой фонд сформирован за счет имущества Организатора.

№ п/п Наименование приза Количество, шт. Стоимость одного приза, руб. Стоимость общая, руб. 1 Комплект постельного белья «Любимый дом» поплин, 1,5 сп. 1 63,00 63,00 2 Покрывало 1,5 сп. BAMBOO PIKE-BEJ 1 72,27 72,27 3 Одеяло «Бест» 140х205 лебяжий пух 1 50,99 50,99 4 Плед «Велсофт» 200х220 евро 1 47,95 47,95 5 Комплект столового белья 1 41,53 41,53 6 Подушка спальная 68х68 1 43,81 43,81 7 Светильник настольный Лючия 439 Монако 1 41,46 41,46 8 Сушка для овощей POLARIS PFD 1205 1 76,90 76,90 9 Мультиварка POLARIS PМС 0366AD 1 88,00 88,00 10 Сковорода антиприг. с крышкой и съемной ручкой 24 см 1 79,00 79,00 Итого: 10 604,91 604,91

Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда. Порядок определения победителей рекламной игры.

Розыгрыш призового фонда будет произведен 21 июля 2020 года в 14.00 по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а (здание Редакции газеты «Единство»).

Розыгрыш призового фонда проводится в присутствии Комиссии, а также участников Игры (при их желании).

Для розыгрыша используется прозрачный барабан, в который закладываются ксерокопии квитанций на подписку.

Для извлечения ксерокопий квитанций Комиссией из числа членов Комиссии и присутствующих на розыгрыше выбирается ведущий.

Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в пункте 8 настоящих правил.

Всего определяется 10 (десять) победителей.

Срок и способ информирования выигравших участников.

Победителей о выигрыше Организатор уведомляет через газету «Адзiнства», публикация будет произведена 29 июля 2020 года.

Место, порядок и срок выдачи выигрышей.

Победители Игры должны прийти с паспортом и оригиналом квитанции в рекламный отдел Редакции газеты «Единство» по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а, 2 этаж, в срок до 28 августа 2020 года (в рабочие дни, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

В случае неявки победителя за получением приза в указанный срок, приз остается у Организатора.

Победители рекламной игры соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях без предварительного согласования, в рамках данной рекламной игры.

Название печатного средства массовой информации, в котором будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также сроки их опубликования.

Правила рекламной игры публикуются в газете «Адзiнства» до начала рекламной игры. Сведения о результатах проведения рекламной игры публикуются в газете «Адзiнства» за 29 июля 2020 года.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры.

Телефон для справок: 8(0177)73-59-25.

Свидетельство №3765 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной 27.03.20 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь