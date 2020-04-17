Правила проведения рекламной игры «Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства»

- Организатор рекламной игры:
Государственное учреждение «Редакция газеты «Единство» (далее – Организатор).
Юридический и почтовый адрес: 222511, г. Борисов, ул. Строителей, 33а.
Учетный номер налогоплательщика: 600101822.
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Свидетельство о государственной регистрации выдано Борисовским районным исполнительным комитетом 25 января 2012 года.
- Наименование рекламной игры:
«Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства» (далее – Игра).
- Территория проведения рекламной игры:
город Борисов и Борисовский район.
- Срок начала и окончания рекламной игры:
Начало – 1 мая 2020 года, окончание – 28 августа 2020 года.
- Состав комиссии по проведению рекламной игры:
– Воробьева Екатерина Геннадьевна, главный редактор Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство» – председатель Комиссии.
– Умецкая Мария Александровна, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского районного исполнительного комитета.
– Богдановская Мария Ивановна, главный бухгалтер Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».
– Свидрицкая Анастасия Владимировна, редактор отдела рекламы Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».
– Филистович Максим Анатольевич, заведующий отделом компьютерной верстки и дизайна Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».
– Ермакович Наталья Геннадьевна, председатель профкома Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».
– Задруцкая Инна Валентиновна, редактор стилистический Государственного учреждения «Редакция газеты «Единство».
- Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стимулирования реализации которых проводится рекламная игра.
Подписка на второе полугодие 2020 года на газету «Адзiнства».
- Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником рекламной игры.
Участником Игры может стать любой житель г. Борисова и Борисовского района, оформивший в период с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года подписку на газету «Адзiнства» на 6 месяцев 2020 года (на второе полугодие 2020 года).
Для участия в игре подписчик должен до 14 июля 2020 года предоставить по почте или лично в Редакцию газеты (г. Борисов, ул. Строителей, 33а, рекламный отдел) ксерокопию квитанции об оплате подписки на газету «Адзiнства» с указанием Ф.И.О., точного адреса и контактного телефона.
Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
- Состав и размер призового фонда и источники его формирования.
Размер призового фонда составляет – 604,91 рублей (шестьсот четыре) рубля 91 копейка.
Призовой фонд сформирован за счет имущества Организатора.
|
№ п/п
|
Наименование приза
|
Количество, шт.
|
Стоимость одного приза, руб.
|
Стоимость общая, руб.
|
1
|
Комплект постельного белья «Любимый дом» поплин, 1,5 сп.
|
1
|
63,00
|
63,00
|
2
|
Покрывало 1,5 сп. BAMBOO PIKE-BEJ
|
1
|
72,27
|
72,27
|
3
|
Одеяло «Бест» 140х205 лебяжий пух
|
1
|
50,99
|
50,99
|
4
|
Плед «Велсофт» 200х220 евро
|
1
|
47,95
|
47,95
|
5
|
Комплект столового белья
|
1
|
41,53
|
41,53
|
6
|
Подушка спальная 68х68
|
1
|
43,81
|
43,81
|
7
|
Светильник настольный Лючия 439 Монако
|
1
|
41,46
|
41,46
|
8
|
Сушка для овощей POLARIS PFD 1205
|
1
|
76,90
|
76,90
|
9
|
Мультиварка POLARIS PМС 0366AD
|
1
|
88,00
|
88,00
|
10
|
Сковорода антиприг. с крышкой и съемной ручкой 24 см
|
1
|
79,00
|
79,00
|
Итого:
|
10
|
604,91
|
604,91
- Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда. Порядок определения победителей рекламной игры.
Розыгрыш призового фонда будет произведен 21 июля 2020 года в 14.00 по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а (здание Редакции газеты «Единство»).
Розыгрыш призового фонда проводится в присутствии Комиссии, а также участников Игры (при их желании).
Для розыгрыша используется прозрачный барабан, в который закладываются ксерокопии квитанций на подписку.
Для извлечения ксерокопий квитанций Комиссией из числа членов Комиссии и присутствующих на розыгрыше выбирается ведущий.
Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в пункте 8 настоящих правил.
Всего определяется 10 (десять) победителей.
- Срок и способ информирования выигравших участников.
Победителей о выигрыше Организатор уведомляет через газету «Адзiнства», публикация будет произведена 29 июля 2020 года.
- Место, порядок и срок выдачи выигрышей.
Победители Игры должны прийти с паспортом и оригиналом квитанции в рекламный отдел Редакции газеты «Единство» по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а, 2 этаж, в срок до 28 августа 2020 года (в рабочие дни, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
В случае неявки победителя за получением приза в указанный срок, приз остается у Организатора.
Победители рекламной игры соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях без предварительного согласования, в рамках данной рекламной игры.
- Название печатного средства массовой информации, в котором будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также сроки их опубликования.
Правила рекламной игры публикуются в газете «Адзiнства» до начала рекламной игры. Сведения о результатах проведения рекламной игры публикуются в газете «Адзiнства» за 29 июля 2020 года.
- Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры.
Телефон для справок: 8(0177)73-59-25.
Свидетельство №3765 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной 27.03.20 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь