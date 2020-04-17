Брестских дворников перевели на трех- и четырехдневку - чтобы больше денег дать врачам

Источник материала: Tut.by

В Бресте дворников перевели на трех- и четырехдневный график работы, сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время пресс-конференции 16 апреля.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На такой шаг пришлось пойти, чтобы направить больше бюджетных средств на медицину.

— Есть определенные сокращения в работе ЖКХ. В частности, дворники перешли на трех- и четырехдневку, что приводит к не лучшим «картинкам» нашего благоустройства. Но мы посчитали этот шаг нужным и правильным, чтобы направить освободившиеся средства на медицину, на питание в больницах. Вместе с тем будем искать варианты, как поддерживать город в том состоянии, в котором он был в прошлом году, — сообщил Александр Рогачук.

Председатель горисполкома также отметил, что давление на городской рынок труда усиливается:

— Уже даже наблюдается конкурс на такие профессии, как дворник, кухонный, подсобный рабочий.