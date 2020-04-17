В Хойниках за коррупцию осудили экс-директора и редактора районной киновидеосети

Источник материала: Tut.by

Суд Хойникского района вынес приговор экс-директору и бывшему редактору репертуарного планирования предприятия «Хойникикиновидеосеть», которые, чтобы получить субсидии, несколько лет подряд приписывали количество киносеансов.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Установлено, что руководитель и подчиненная на протяжении нескольких лет создавая видимость благоприятной экономической обстановки на предприятии, вносили в отчетность недостоверные данные по темпам роста количества посещений киновидеосеансов и доходов от киновидеопоказа. За успешные показатели получали субсидии из районного бюджета, которые направляли на выплаты работникам, а также премии для себя.

Ущерб от их действий составил почти 84,5 тысяч рублей.

В результате бывший редактор репертуарного планирования приговорена к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима и штрафу в 300 базовых величин (8 тыс. 100 рублей).

Экс-директору назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, а также штрафу в размере 350 базовых величин (9 тыс. 450 рублей). Женщина на пять лет лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме этого, в солидарном порядке обвиняемые должны возместить более 41 тысячи рублей ущерба предприятию «Хойникикиновидеосеть» и более 83,4 тысяч рублей — в доход государства в лице финансового отдела Хойникского райисполкома.

Бывший руководитель обязана перечислить в пользу предприятия свыше 1,5 тысяч рублей, ее подчиненная — более 2,5 тысяч рублей в счет возмещения ущерба «Хойникикиновидеосеть» и свыше 18,8 тысяч рублей в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.