Депутаты проведут «прямые телефонные линии»

Источник материала: Единство

29 апреля состоится «прямая телефонная линия» с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому сельскому округу №63, заместителем председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилией Станиславовной АНАНИЧ. Свои вопросы вы можете задать с 10.00 до 13.00 по телефону 73-43-18.

Также 29 апреля состоится «прямая телефонная линия» с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому городскому округу №62, заместителем председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Александром Валерьевичем ШИПУЛО. Свои проблемные вопросы вы сможете задать с 14.00 до 17.00 по телефону 73-43-18.

В случае необходимости вы можете направить депутатам письменные обращения по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева, 6, каб. 202, депутату Ананич Л.С. или Шипуло А.В.