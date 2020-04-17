Покупал по 3 рубля, продавал по 15. Мужчина под видом масок респираторного типа продавал обычные хлопковые повязки

Источник материала: Tut.by

Минчанин под видом импортных защитных масок респираторного типа с уникальным классом защиты продавал обычные хлопковые повязки белорусского производства. Объявления размещал в интернете от имени ИП Рудницкая А.В. Таким образом он обманул 14 человек на общую сумму более 6,9 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

В марте в интернете в популярных социальных сетях было размещено объявление от имени ИП Рудницкая А.В. о продаже импортных масок респираторного типа с уникальным классом защиты. В объявлении имелись фотографии респираторов, стоимость одного из них составляла 15 рублей. Заказывать можно было от 10 до 100 штук.

Оплата за маски производилась наложенным платежом и их доставляли курьеры РУП «Белпочта». Таким образом, у покупателей не было возможности проверить товар до расчета и отказаться от его получения.

Как сообщает Следственный комитет, оформив заказ по факту граждане получали обычные хлопковые повязки белорусского производства, стоимостью 3 рубля за штуку.

Установлено, что в качестве индивидуального предпринимателя была зарегистрирована 35-летняя женщина, а фактическую деятельность от ее имени по доверенности осуществлял 40-летний супруг. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. При осмотре его места жительства было обнаружено и изъято более 600 хлопковых повязок.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был осведомлен о несоответствии заявленным характеристикам реализуемых им повязок. В период с 25 марта по 12 апреля ему удалось завладеть деньгами 14 потерпевших на общую сумму более 6,9 тысяч рублей. Стоит отметить, что после размещения информации о возбуждении уголовного дела в оперативно-дежурную службу УСК по городу Минску обратилось более 50 граждан с различных регионов страны, по их заявлениям проводится проверка. Всего же, как считает следствие, эти хлопковые повязки под видом респираторов могли приобрести свыше 900 человек, об этом свидетельствуют данные, предоставленные РУП «Белпочта». Некоторые из потерпевших заказывали респираторы, чтобы передать их медикам.

По данным фактам ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователями допрошены обвиняемый и более 20 покупателей, проведены обыски в арендуемом офисном помещении и по месту жительства мужчины. В целях возмещения ущерба наложен арест на счета вышеуказанного индивидуального предпринимателя», — информирует Следственный комитет.

Сообщается, что мужчина уже был ранее судим за уклонение от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность.