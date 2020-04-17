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С понедельника на Игуменском тракте - дорожные работы. Какие участки перекроют, как поедет транспорт

17.04.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью с воскресенья на понедельник (с 19 на 20 апреля) в Лошице начнут дорожные работы. Из-за этого на несколько дней сильно ограничат движение по Игуменскому тракту. Рассказываем, где будут перекрытия и как организуют объезд общественного транспорта.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда ограничат движение на Игуменском тракте

На следующей неделе будут ограничивать движение автомобилей по Игуменскому тракту. В какой последовательности — прописано в решении Мингорисполкома.

  • по нечетной стороне Игуменского тракта на участке от улицы Гашкевича до Чижевских: с 1.00 20 апреля до 21 часа 22 апреля;
  • по четной стороне Игуменского тракта на участке от улицы Чижевских до Шпилевского: с 21.00 22 апреля до 21.00 24 апреля;

  • по четной стороне Игуменского тракта на участке от улицы Шпилевского до Гашкевича с 21.00 24 апреля до 23.00 26 апреля;

А что с общественным транспортом?

Как будет работать пассажирский транспорт в Лошице с 20 по 26 апреля, сообщает «Столичный транспорт и связь».

  • троллейбусы № 6 отменяются;
  • троллейбусы № 15, 24 со стороны диспетчерских станций «Дражня» и «Серебрянка» пойдут до разворотного кольца «Червенский рынок»;
  • троллейбусы № 5 будут ездить ежедневно целый день, интервалы движения по маршруту существенно сократят;
  • станет больше автобусов на маршрутах № 2С «ДС Лошица-2 — ст.м. Тракторный завод», № 81Э «ДС Лошица-2 — Вокзал», № 123 «ДС Лошица-2 — пл. Независимости».

Пассажирам с проездными или едиными проездными на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых есть троллейбус, можно ехать без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 2С, 65, 81Э, 123, 124, 191 на дублируемых участках.

 
 
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Ночью с воскресенья на понедельник (с 19 на 20 апреля) в Лошице начнется ремонт дороги. Из-за этого сильно ограничат движение по Игуменскому тракту. Все это продлится...
 
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