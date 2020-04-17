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С понедельника на Игуменском тракте - дорожные работы. Какие участки перекроют, как поедет транспорт
17.04.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью с воскресенья на понедельник (с 19 на 20 апреля) в Лошице начнут дорожные работы. Из-за этого на несколько дней сильно ограничат движение по Игуменскому тракту. Рассказываем, где будут перекрытия и как организуют объезд общественного транспорта.
Когда ограничат движение на Игуменском тракте
На следующей неделе будут ограничивать движение автомобилей по Игуменскому тракту. В какой последовательности —
А что с общественным транспортом?
Как будет работать пассажирский транспорт в Лошице с 20 по 26 апреля,
Пассажирам с проездными или едиными проездными на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых есть троллейбус, можно ехать без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 2С, 65, 81Э, 123, 124, 191 на дублируемых участках.
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С понедельника на Игуменском тракте - дорожные работы. Какие участки перекроют, как поедет транспорт
Ночью с воскресенья на понедельник (с 19 на 20 апреля) в Лошице начнется ремонт дороги. Из-за этого сильно ограничат движение по Игуменскому тракту. Все это продлится...
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