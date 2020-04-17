Карпенко: «Дистанционная подготовка не заменит классную урочную систему»

Источник материала: Tut.by

Дистанционная подготовка не заменит классную урочную систему. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала СТВ . По данным профильного министерства, сегодня в стране 40% школьников готовы вновь посещать уроки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Внедряться в прежний процесс обучения необходимо постепенно как регионам, так и столице. По началу четвертой четверти уже скорректирован учебный план. Но у родителей есть право выбора. Как отметил министр образования Игорь Карпенко, если родители решат оставить ребенка дома, то им следует совместно со школой позаботиться о заданиях для выполнения их на дому.

— Дистанционная подготовка не заменит классную урочную систему. Почему? Потому что классная урочная система решает не только вопросы передачи информации либо закрепления тех или иных задач или заданий. Она еще решает вопросы социализации этих детей. Это общение в своем возрастном коллективе, общение в разновозрастных коллективах, это взаимодействие, это какие-то совместные мероприятия — то, что позволяет ребенку приобретать социальный опыт, без которого ему трудно выйти в самостоятельную жизнь, — высказал свое мнение министр образования.

Напомним, весенние каникулы у школьников начались 30 марта и должны были закончиться 5 апреля. Но после их дважды продлевали — каждый раз на неделю. Таким образом, четвертая четверть продлится шесть недель вместо обычных восьми.

Выйти на учебу школьники должны 20 апреля.

Всего у Министерства образования было четыре варианта, как продолжить образовательный процесс. Планировалось или снова продлить каникулы, или досрочно завершить четвертую четверть, или начать занятия в обычном режиме, и/или перевести их в дистанционный формат.

После того как по этой теме высказался Александр Лукашенко (он считает, что детям пора возвращаться в школы), Минобр принял окончательное решение : с понедельника дети возвращаются на занятия.

Сейчас по школам рассылают правила организации учебного процесса: каждый класс должен учиться в собственном кабинете, рассаживаться за партами нужно по одному и пользоваться только своими принадлежностями, на переменах школьникам рекомендуют избегать телесных контактов, регулярно пользоваться антисептиком и соблюдать основные правила масочного режима.

Если родители решат не отпускать своих детей в школу, то они могут написать заявление, объясняют в Минобре. В таком случае школьники будут получать индивидуальные задания от учителей и выполнять их. По сути, система будет работать так же, как и до начала каникул.

Переносить окончание учебного года пока не планируется. Он должен завершиться 30 мая.