|
К богослужениям можно присоединиться через прямые трансляции
17.04.2020 20:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня православные встречают самый строгий день предпасхальной Страстной недели. В течение Великой пятницы вспоминают распятие Христа.
По канонам в храмах проходят традиционные богослужения. Сегодня в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
Три прямые трансляции - в предпасхальный деньЗа главным чудом в православном мире - схождением Благодатного огня в храме Гроба Господня - можно наблюдать в прямой трансляции из Иерусалима. Сигнал будет передавать "НТВ-Беларусь" завтра в 13:00. Ночное пасхальное богослужение впервые увидим из Жировичского монастыря. Эфир будут вести наши коллеги - телеканал СТВ в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится ближе к полуночи - в 23:45.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня православные встречают самый строгий день предпасхальной Страстной недели. В течение Великой пятницы вспоминают распятие Христа. По канонам в храмах...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)