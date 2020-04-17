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К богослужениям можно присоединиться через прямые трансляции

17.04.2020 20:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня православные встречают самый строгий день предпасхальной Страстной недели. В течение Великой пятницы вспоминают распятие Христа.

По канонам в храмах проходят традиционные богослужения. Сегодня в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска вынесли Плащаницу - плат с вышитым образом Иисуса. И в эти минуты впервые в прямом эфире показывают чин ее погребения. Обе службы в режиме реального времени - в трансляциях Белтелерадиокомпании. К молитве можно присоединиться не выходя из дома и через трансляцию на сайте телеканала "Беларусь 3". Прямые эфиры служб будут организованы и завтра, в предпасхальный день.

Три прямые трансляции - в предпасхальный день

За главным чудом в православном мире - схождением Благодатного огня в храме Гроба Господня - можно наблюдать в прямой трансляции из Иерусалима. Сигнал будет передавать "НТВ-Беларусь" завтра в 13:00. Ночное пасхальное богослужение впервые увидим из Жировичского монастыря. Эфир будут вести наши коллеги - телеканал СТВ в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится ближе к полуночи - в 23:45.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня православные встречают самый строгий день предпасхальной Страстной недели. В течение Великой пятницы вспоминают распятие Христа. По канонам в храмах...
 
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