|
С понедельника — в школу: Минобразования запускает в Беларуси занятия
18.04.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.
«Решение по продлению каникул принималось до 18 апреля. Соответственно, с понедельника, 20 апреля, начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования республики», - сказал Карпенко.
По его словам, прийти в школу планируют около 40% детей. В некоторых регионах есть большой процент школьников готовы приступить к занятиям. Особенно в сельской местности,
При этом, в Минобразования не отрицают право родителей не пускать детей в школу. «Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс», - подчеркнул министр.
Судя по всему, таким семьям предложат самостоятельную работу, а не дистанционное обучение. «В рамках такой самостоятельной работы школьникам надо будет с учителем отработать, какие задания он будет получать и как будет осуществляться контроль его знаний», - пояснил чиновник.
Планируется, что заключительный отрезок учебного года продлится до 30 мая. Переносить срок его окончания пока не планируется.
Напомним, что 16 апреля в Минобразования дали понять, что в стране
10 апреля каникулы в школах Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)