С понедельника — в школу: Минобразования запускает в Беларуси занятия

Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.

«Решение по продлению каникул принималось до 18 апреля. Соответственно, с понедельника, 20 апреля, начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования республики», - сказал Карпенко.

По его словам, прийти в школу планируют около 40% детей. В некоторых регионах есть большой процент школьников готовы приступить к занятиям. Особенно в сельской местности, сообщает БелТА.

При этом, в Минобразования не отрицают право родителей не пускать детей в школу. «Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс», - подчеркнул министр.

Судя по всему, таким семьям предложат самостоятельную работу, а не дистанционное обучение. «В рамках такой самостоятельной работы школьникам надо будет с учителем отработать, какие задания он будет получать и как будет осуществляться контроль его знаний», - пояснил чиновник.

Планируется, что заключительный отрезок учебного года продлится до 30 мая. Переносить срок его окончания пока не планируется.

Напомним, что 16 апреля в Минобразования дали понять, что в стране рассматривается вероятность перевода на дистанционное обучение как учеников школ, так и студентов. При этом ведомство будет опираться на рекомендации Минздрава и предоставит педагогам самим формировать процесс обучения. Однако, 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что учебный процесс в школах следует начинать с 20 апреля , и мнение чиновников изменилось.