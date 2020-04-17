ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С понедельника — в школу: Минобразования запускает в Беларуси занятия

18.04.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.

«Решение по продлению каникул принималось до 18 апреля. Соответственно, с понедельника, 20 апреля, начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования республики», - сказал Карпенко.

По его словам, прийти в школу планируют около 40% детей. В некоторых регионах есть большой процент школьников готовы приступить к занятиям. Особенно в сельской местности, сообщает БелТА.

При этом, в Минобразования не отрицают право родителей не пускать детей в школу. «Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс», - подчеркнул министр.

Судя по всему, таким семьям предложат самостоятельную работу, а не дистанционное обучение. «В рамках такой самостоятельной работы школьникам надо будет с учителем отработать, какие задания он будет получать и как будет осуществляться контроль его знаний», - пояснил чиновник.

Планируется, что заключительный отрезок учебного года продлится до 30 мая. Переносить срок его окончания пока не планируется.

Напомним, что 16 апреля в Минобразования дали понять, что в стране рассматривается вероятность перевода  на дистанционное обучение как учеников школ, так и студентов. При этом ведомство будет опираться на рекомендации Минздрава и предоставит педагогам самим формировать процесс обучения. Однако, 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что учебный процесс в школах следует начинать с 20 апреля, и мнение чиновников изменилось.

10 апреля каникулы в школах Беларуси было решено продлить до 18 апреля. Ранее власти продлили весенние школьные каникулы до 11 апреля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.
 
Новости дня
Новости общества
 
Карпенко: «Дистанционная подготовка не заменит классную урочную систему»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика