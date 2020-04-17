В Жлобине рыбаки нашли водителя-утопленника, который 19 марта спрыгнул с моста в Днепр

Источник материала: Tut.by

Утром 17 апреля на участке реки Днепр от железнодорожного моста до карьера Вирский рыбаки обнаружили тело. Его опознали — это водитель, который спрыгнул с моста в реку 19 марта, сообщает местное издание ndsmi.by .



Фото: МЧС

— Его тело нашли лишь сегодня утром рыбаки. Близкие родственники опознали утопленника. В настоящее время по факту смерти человека проводятся необходимые процессуальные действия, — пояснил начальник Жлобинского районного отдела Следственного комитета Павел Карась.

Напомним, что 19 марта в центр оперативного управления Жлобинского районного отдела по ЧС поступило сообщение от мужчины о том, что он собирается спрыгнуть с автомобильного моста через реку Днепр. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, мужчины на поверхности воды не было. Спасатели и ОСВОД начали поиски, но мужчину не нашли.