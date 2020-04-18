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Белтелерадиокомпания организовала ряд прямых трансляций богослужений

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как проходит подготовка белорусов к главному христианскому празднику? Прямое включение из Свято-Духова собора Теперь православный мир в ожидании Воскресения Христова. В этом году священнослужители рекомендуют быть осторожными при посещении храма из-за сложившейся...

Теперь православный мир в ожидании Воскресения Христова. В этом году священнослужители рекомендуют быть осторожными при посещении храма из-за сложившейся эпидобстановки. Присоединиться к молитвам можно через прямые трансляции телеканалов.Сейчас на связи со студией наш корреспондентПрежде чем произнести "Христос воскрес!", конечно, верующие настраиваются на праздник. По канонам, в Великую субботу принято пребывать в радостном молчании и ожидать чудо - Воскресение Христово. Напомним, это самый главный и светлый праздник в христианском мире. К нему была строгая подготовка в течение всего сорокадневного Великого поста. Сегодня православные вспоминают погребение Иисуса, потому не рекомендованы веселье и все земные дела.Люди идут в храмы, чтобы освятить яства. Сегодня у Свято-Духова собора организовано освящение на улице. Дороги в храм не закрывают, но просят соблюдать дистанцию. А тех, у кого есть признаки ОРВИ и хронические заболевания, - поберечь себя и остаться дома. Об этом говорят представители православной церкви БеларусиПрисоединиться к молитве и встретить Воскресение Христово можно и дома. Традиционную трансляцию богослужения в прямом эфире покажет наш телеканал. Начало в 23:45. И впервые параллельно будет идти трансляция пасхальной литургии из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Ее организуют наши коллеги - телеканал СТВ - в 23:30. Как встретить главный христианский праздник, выбор каждого, но убедительно рекомендуем беречь себя и близких.