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Как проходит подготовка белорусов к главному христианскому празднику? Прямое включение из Свято-Духова собора

18.04.2020 15:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теперь православный мир в ожидании Воскресения Христова. В этом году священнослужители рекомендуют быть осторожными при посещении храма из-за сложившейся эпидобстановки. Присоединиться к молитвам можно через прямые трансляции телеканалов. 

Сейчас на связи со студией наш корреспондент Лидия Заблоцкая (прямое включение). Прежде чем произнести "Христос воскрес!", конечно, верующие настраиваются на праздник.  По канонам, в Великую субботу принято пребывать в радостном молчании и ожидать чудо - Воскресение Христово. Напомним, это самый главный и светлый праздник в христианском мире. К нему была строгая подготовка в течение всего сорокадневного Великого поста. Сегодня православные вспоминают погребение Иисуса, потому не рекомендованы веселье и все земные дела. 

Люди идут в храмы, чтобы освятить яства. Сегодня у Свято-Духова собора организовано освящение на улице. Дороги в храм не закрывают, но просят соблюдать дистанцию. А тех, у кого есть признаки ОРВИ и хронические заболевания, - поберечь себя и остаться дома. Об этом говорят представители православной церкви Беларуси (видео). 


Белтелерадиокомпания организовала ряд прямых трансляций богослужений


Присоединиться к молитве и встретить Воскресение Христово можно и дома. Традиционную трансляцию богослужения в прямом эфире покажет наш телеканал "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало в 23:45. И впервые параллельно будет идти трансляция пасхальной литургии из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Ее организуют наши коллеги - телеканал СТВ - в 23:30. Как встретить главный христианский праздник, выбор каждого, но убедительно рекомендуем беречь себя и близких. 

 
 
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Теперь православный мир в ожидании Воскресения Христова. В этом году священнослужители рекомендуют быть осторожными при посещении храма из-за сложившейся...
 
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