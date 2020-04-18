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В Минске порыв ветра опрокинул остановку
18.04.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогода в Беларуси с зимним характером. Вчера в Минске на улице Воронянского порыв ветра опрокинул остановку, павильон упал в метре от пешехода. К счастью, никто не пострадал. Такие погодные условия провоцируют и ДТП на трассах. Песчаные бури снижают видимость, а упавшие из-за сильных порывов деревья блокируют дороги для водителей. На сегодня синоптики прогнозируют уменьшение ветра и кратковременные осадки.
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Погода в Беларуси с зимним характером. Вчера в Минске на улице Воронянского порыв ветра опрокинул остановку, павильон упал в метре от пешехода. К счастью, никто не...
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