Студенты-медики: работающих в больницах просят выселиться из общаги. Минздрав и вуз: все не так

Источник материала: Tut.by

Студенты 10-го общежития Белорусского государственного медицинского университета рассказали TUT.BY, что столкнулись с необычной и сложной ситуацией: будущие медики, которые сейчас работают в больницах в качестве среднего медперсонала, должны в ближайшие дни выселиться из общежития. Студенты говорят, что такую информацию до них довели вечером в пятницу — правда, все происходило в личных беседах.



Общежитие БГМУ № 10, проспект Дзержинского, 93. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Никаких официальных документов нам не давали, — говорит студентка БГМУ Светлана (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим TUT.BY). — Нам дали такую информацию: все работающие в системе здравоохранения студенты должны покинуть общежитие для предотвращения распространения инфекции. Сказали, ищите себе жилье, снимайте квартиру, живите в гостинице, у друзей, родственников или знакомых.

Еще один студент Сергей (имя также изменено. — Прим TUT.BY), который живет в 10-м общежитии, рассказывает, что в минувшую пятницу в комнаты стали приходить старосты этажей и в личной беседе просили всех, кто работает в учреждениях здравоохранения, до понедельника или до первого дежурства выехать из общежития.

— Дело в том, что две недели назад нас [10-е общежитие БГМУ] закрыли на карантин. Дней пять назад пришла информация из деканата, что все студенты после окончания карантина — то есть те, кто условно здоров, — могут уехать по домам, чтобы не находиться в Минске. Но всем желающим предложили трудоустроиться: старшие курсы могут работать медсестрами и фельдшерами, 2−3 курс — санитарами. Это обычная практика, она была и раньше. Так можно найти себе рабочее место в дальнейшем, познакомиться с коллективом, например.

Потом появились списки, куда надо было записаться всем работающим. В пятницу с утра всех студентов из списка, говорят наши собеседники, стали обзванивать из деканата: мол, так как сложная эпидемиологическая ситуация, тем студентам, которые работают, желательно не находиться в студенческом общежитии, а просить в учреждениях здравоохранения, где они работают, временное жилье. Ребята говорят, что на их работе «все старшие медсестры и заведующие отделений в шоке, потому что их о такой ситуации никто не предупреждал».

По словам Сергея, в 10-м общежитии — около сотни работающих студентов с разных курсов.

— Сейчас кто-то берет отпуск за свой счет, чтобы остаться в общаге, кто-то увольняется. Кто-то хочет продолжать работать и думает, как выкрутиться. Но тут все зависит от учреждения, где ты работаешь. Если фельдшером на скорой — там ничего не могут предоставить. Если брать то учреждение, где работаю я, то нас пообещали записать в список нуждающихся в жилье, и вроде бы могут заселить в гостиницу. Но когда это будет — неизвестно, а съехать надо в понедельник.

Светлана также рассказывает, что сейчас большинство студентов действительно ищут себе жилье или пытаются взять максимально возможный отпуск за свой счет, а кто-то пытается уволиться.

— Хотя не всех отпускают. Кадры сейчас нужны всем. Особенно сложно сейчас что-то делать тем, у кого начальники (старшие медсестры или фельдшеры) сами заболели, — рассказывает девушка.

Сергей добавляет, что если в 10-ке съехать предложили работающим студентам, то в другом общежитии наоборот — тем, кто не работает.

— Сейчас в университете — дистанционное обучение. Как минимум еще неделю мы будем учиться в таком режиме, — говорит Сергей.

В пресс-службе БГМУ TUT.BY уверяют, что выселять никого из общежитий не будут.

— Ситуация такова: студентам шестого курса и так, и так пришлось бы увольняться [с нынешних мест работы] в связи с выпуском. Они не могут работать медсестрами в тех учреждениях, куда уже распределены врачами. Поэтому многие сейчас действительно увольняются, но никого это делать не заставляют. Младшие курсы как работали, так и работают. И из общежитий никого не выселяют. Все могут остаться до конца года учебного года в общежитиях. Может быть, студенты не так что-то поняли. Сейчас есть ряд слухов, но все эти разговоры официально не подтверждены. Например, говорили, что всех заставят уволиться из больниц и отправят помогать участковым в поликлиники, где нужна помощь в осмотре и лечении (если необходимо) тех людей, которые находятся на карантине. Но таких приказов также нет. Поэтому студентам не стоит волноваться — все идет в том режиме, в котором все и было раньше, — рассказали в пресс-службе БГМУ.

TUT.BY обратился за разъяснениями и в Минздрав. Ответ ведомства на наш вопрос по данной ситуации почему-то появился в его телеграм-канале.

— Минздрав и ректорат БГМУ сообщают, что данная информация не соответствует действительности. Все общежития университета работают в штатном режиме. Иногородние студенты-медики проживают в выделенных им (еще в начале учебного года) комнатах. Студенты, которые находились в самоизоляции, возвращаются к привычной жизни.

По данным Минздрава, в качестве среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения Минска работают свыше 600 студентов Белорусского государственного медицинского университета. При этом многие иногородние студенты, как правило, живут в общежитиях.