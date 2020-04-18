ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минской области продолжается высадка леса

18.04.2020 18:00 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Места недавней вырубки дополняют новыми насаждениями. В основном это хвойные породы. Для растений используют разные технологии высадки. Из-за сухой погоды специалисты спешат - надо успеть, пока в почве остается влага. В Березинском лесхозе работа приближается к завершению. Там высажено свыше 70% от запланированного.

Посадочный материал - маленькие деревья - в течение нескольких лет выращивают в специальном питомнике. Так, в этом году в Березинском лесхозе к переезду подготовили свыше 700 тысяч елей. 

Кроме того, здесь выращивают декоративные породы - туи, кипарисы, спиреи... А также цветы, которые вскоре украсят городские улицы Березино. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Места недавней вырубки дополняют новыми насаждениями. В основном это хвойные породы. Для растений используют разные технологии высадки. Из-за сухой погоды...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студенты-медики: работающих в больницах просят выселиться из общаги. Минздрав и вуз: все не так
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика