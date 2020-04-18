|
Личные истории людей, которые победили COVID-19, смотрите в "Главном эфире"
18.04.2020 21:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВрачи сделают все, чтобы поставить вас на ноги. Личные истории людей, которые победили COVID-19, смотрите завтра вечером в "Главном эфире".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи сделают все, чтобы поставить вас на ноги. Личные истории людей, которые победили COVID-19, смотрите завтра вечером в "Главном эфире".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)