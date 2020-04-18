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Люди говорят слова поддержки нашим врачам
18.04.2020 21:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаши врачи работают в напряженном ритме. И чтобы как-то приободрить, выразить поддержку и свою сопричастность, люди не скупятся на добрые слова признательности и благодарности (видео).
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Наши врачи работают в напряженном ритме. И чтобы как-то приободрить, выразить поддержку и свою сопричастность, люди не скупятся на добрые слова признательности и...
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