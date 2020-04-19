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По свидетельству очевидцев, этот кирпич облицовочный привозился из Германии. Каждая кирпичина была обернута в рогожу.

Храм действовал до 30-х годов прошлого столетия

Храм и спустя столетие хранит немало загадок

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Храм в деревне Малые Шарипы спустя столетие хранит немало загадок Освященные криницы, восстановленные и новые храмы, каплицы в честь знаковых событий. Ежегодно в Беларуси сотни тысяч паломников и просто верующих людей...

Освященные криницы, восстановленные и новые храмы, каплицы в честь знаковых событий. Ежегодно в Беларуси сотни тысяч паломников и просто верующих людей устремляются к святыням, чтобы помолиться о здоровье своих родных и почтить память воинов. Одно из таких мест наши корреспонденты вместе с историками нашли в деревне Малые Шарипы, несмотря на то что его нет на карте.РассказываетУчитель истории, по совместительству местный краевед Сергей Юношев, может часами рассказывать об этом вековом храме. Настоящая достопримечательность Малых Шарипов. В деревне уже никто не помнит церковь действующей. Но ее история передается из поколения в поколение.Что и было сделано к 1906 году. Но освящен храм был лишь в 1916 к 300-летию дома Романовых, которым в те времена принадлежала половина Горецкого района. Величественная святыня стала центром жизни местечка. Именно здесь учили грамоте, ярмарки собирали торговцев.Не раз меняя свое предназначение, он пережил даже Великую Отечественную. Правда, лишившись купола.Немецкая артиллерия храм не пощадила. Именно так он выглядел в годы войны. Но вот уже полвека здание не используется. И что самое удивительное - об этом храме нет упоминания ни в одном историческом документе.Правда, назвать бесхозным храм нельзя. Ухоженная территория, сюда по-прежнему приходят помолиться местные жители, туристы. Рассказывают об исцеляющей силе святыни и этих мест.Например, по рассказам очевидцев именно в этом месте находился вход в подземелье. Но и он не сохранился.Храм, которого нет, - такое вполне могло случиться, делая отсыл к Великой Отечественной, рассказывают сотрудники архива Могилевской области. Там и сейчас хранятся редкие документы с упоминаниями об исторических объектах, даже храмах. К сожалению, уцелело менее 10 %.Горецкие краеведы все же не теряют надежды, подключив к поиску зарубежные архивы, установить историческую справедливость и вернуть имя храму. До революции - Успения Пресвятой Богородицы Шарипского прихода.