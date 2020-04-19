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Храм в деревне Малые Шарипы спустя столетие хранит немало загадок

19.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Освященные криницы, восстановленные и новые храмы, каплицы в честь знаковых событий. Ежегодно в Беларуси сотни тысяч паломников и просто верующих людей устремляются к святыням, чтобы помолиться о здоровье своих родных и почтить память воинов. Одно из таких мест наши корреспонденты вместе с историками нашли  в деревне Малые Шарипы, несмотря на то что его нет на карте. 

Рассказывает Андрей Ястребов

По свидетельству очевидцев,  этот кирпич облицовочный привозился из Германии. Каждая кирпичина была обернута в рогожу.

Учитель истории, по совместительству местный краевед Сергей Юношев,  может часами рассказывать об этом вековом храме. Настоящая достопримечательность Малых Шарипов. В деревне уже никто не помнит церковь действующей. Но ее история передается из поколения в поколение.  
Что и было сделано к 1906 году. Но освящен храм был лишь в 1916 к 300-летию дома Романовых, которым в те времена принадлежала половина Горецкого района. Величественная святыня стала центром жизни местечка. Именно здесь учили грамоте, ярмарки собирали торговцев. 
 

Храм действовал до 30-х годов прошлого столетия

Не раз меняя свое предназначение,  он пережил даже Великую Отечественную. Правда, лишившись купола. 
Немецкая артиллерия храм не пощадила. Именно так он выглядел в годы войны. Но вот уже  полвека здание не используется.  И что самое удивительное - об этом храме нет упоминания ни в одном историческом документе.
Правда, назвать бесхозным храм нельзя. Ухоженная территория, сюда по-прежнему приходят помолиться местные жители, туристы. Рассказывают об исцеляющей силе святыни и этих мест.

Храм и спустя столетие хранит немало загадок

Например, по рассказам очевидцев именно в этом месте находился вход в подземелье. Но и он не сохранился.   
Храм, которого нет,  - такое вполне могло случиться, делая отсыл к Великой Отечественной, рассказывают сотрудники архива Могилевской области. Там и сейчас хранятся редкие документы с упоминаниями об исторических объектах, даже храмах. К сожалению,  уцелело менее 10 %.  
Горецкие краеведы все же не теряют надежды, подключив к поиску зарубежные архивы, установить историческую справедливость и вернуть имя храму. До революции - Успения Пресвятой Богородицы Шарипского прихода.  

 
 
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Освященные криницы, восстановленные и новые храмы, каплицы в честь знаковых событий. Ежегодно в Беларуси сотни тысяч паломников и просто верующих людей...
 
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